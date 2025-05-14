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Украина. Премьер лига
14 мая 2025, 15:09 |
805
1

Игрок Динамо перейдет в чемпионат Болгарии, чтобы не возвращаться в Киев

Георгий Цитаишвили готов присоединиться к ЦСКА из города София

14 мая 2025, 15:09 |
805
1
Игрок Динамо перейдет в чемпионат Болгарии, чтобы не возвращаться в Киев
Getty Images/Global Images Ukraine. Георгий Цитаишвили

Футболист киевского «Динамо» и сборной Грузии Георгий Цитаишвили, который выступает на правах аренды в испанской «Гранаде», не собирается возвращаться в Украину.

24-летний вингер готов остаться в Испании при одном условии – если его клуб сможет пробиться в элитный дивизион. На данный момент «Гранада» отстает от зоны плей-офф на три балла за три тура до завершения чемпионата.

В ином случае Цитаишвили присоединится к болгарскому ЦСКА, который давно заинтересован в услугах футболиста. ЦСКА пытался подписать вингера еще во время зимнего трансферного окна, но тогда все попытки клуба осуществить трансфер завершились неудачей. На этот раз коллектив из Софии уверен, что им удастся забрать футболиста.

В нынешнем сезоне Георгий провел 36 матчей в составе «Гранады», где забил пять голов и отдал три результативные передачи. В июне 2025 года игрок должен вернуться в Киев после истечения арендного соглашения, но он не хочет этого делать и требует продать его в другой клуб.

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Динамо Киев Георгий Цитаишвили Сегунда Гранада чемпионат Болгарии по футболу ЦСКА София трансферы трансферы УПЛ аренда игрока
Николай Титюк Источник
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Alexander Киев
куди завгодно, аби не повертатись в ФК ОПЗЖ! Респект, браво ! Це гівно під назвою дИрнама і тут нікому не потрібна
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