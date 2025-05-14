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Кубок Украины
14 мая 2025, 14:17 | Обновлено 14 мая 2025, 14:46
1044
0

ВИДЕО. Футболисты Динамо прогулялись в Житомире накануне финала Кубка

Подопечные Александра Шовковского сыграют против донецкого «Шахтера»

14 мая 2025, 14:17 | Обновлено 14 мая 2025, 14:46
1044
0
ВИДЕО. Футболисты Динамо прогулялись в Житомире накануне финала Кубка
Getty Images/Global Images Ukraine. ФК Динамо Киев

14 мая состоится финальный матч Кубка Украины, в котором сыграют донецкий «Шахтер» и киевское «Динамо». Поединок пройдет в Житомире на стадионе «Центральный», начало встречи – в 18:30 по киевскому времени.

В день поединка футболисты столичного клуба прогулялись в Житомире, посмотрели интересные места в городе и пообщались друг с другом. Соответствующее видео было опубликовано на официальном Youtube канале «Динамо».

В полуфинале подопечные Александра Шовковского разгромили черновицкую «Буковину» со счетом 4:1, а «горняки» оказались сильнее житомирского «Полесья». «Шахтер» вырвал победу в дополнительное время благодаря точному удару от Алиссона на 114-й минуте (1:0).

ВИДЕО. Футболисты Динамо прогулялись в Житомире перед финалом Кубка Укрианы

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Николай Титюк Источник: ФК Динамо Киев
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