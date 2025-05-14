Экс-форвард сборной Украины определил фаворита финала Кубка Украины

14 мая в 18:30 в Житомире начнется финал Кубка Украины по футболу между грандами: «Шахтером» и «Динамо».

Бывший нападающий национальной сборной Украины Иван Гецко в беседе с корреспондентом Sport.ua рассказал чего он ожидает от участников очередного отечественного Классического:

– Конечно, хочется, чтобы поединок в Житомире стал украшением текущего сезона, надолго запомнился болельщикам. На это есть основания надеяться, потому что по меркам украинского футбола в командах-финалистках собраны неплохие исполнители.

– Согласны, что «Шахтеру» сегодня надо обязательно побеждать, иначе сезон может стать провальным?

– Правы, и поэтому, как по мне, «горняки» в Житомире будут более мотивированы. Также важно, что «Шахтер» сможет задействовать боевой состав, своевременным было возвращение в строй вратаря Ризныка, защитника Матвиенко, полузащитника Судакова. Они – стержневые игроки, хотя многое будет зависеть от того, в какой они спортивной форме.

– Чувствуется, что вы выше расцениваете шансы «Шахтера».

– Все же, на мой взгляд, индивидуальное мастерство у большинства «горняков» выше и это должно сказаться. Вот только желательно им первыми не пропустить, потому что у «Шахтера» нынешнего образца не всегда получается, когда надо отыгрываться.

– А то, что «Шахтер» не убедительно выступает в УПЛ и что это может быть один из последних матчей под руководством Марино Пушича как-то может повлиять на ход событий в Житомире?

– Не думаю, во-первых, это разные турниры, во-вторых, в кубковых соревнований – свои законы, а дончане, помнится, демонстрировали характер, когда в овертайме брали верх над «Александрией» и «Полесьем», только уточню, что для победы им хватало одного забитого мяча.

– А сегодня результативность будет выше?

– Есть такое ощущение, потому что в составах финалистов хватает бомбардиров. Думаю, что до такой голевой феерии, как в недавнем противостоянии испанских грандов – «Барселоны» и «Реала» дело не дойдет, но на три взятия ворот можно рассчитывать. «Шахтер» забьет на один мяч больше.

Ранее экстренер киевлян Йожеф Сабо обратился к Шовковскому перед матчем «Шахтер» – «Динамо».