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  4. ФОТО. Экстравагантно. Ювентус представил домашнюю форму на сезон 2025/26
Италия
14 мая 2025, 15:21 |
409
0

ФОТО. Экстравагантно. Ювентус представил домашнюю форму на сезон 2025/26

Игровой комплект выполнен в сочетании трех цветов

14 мая 2025, 15:21 |
409
0
ФОТО. Экстравагантно. Ювентус представил домашнюю форму на сезон 2025/26
ФК Ювентус

Туринский «Ювентус» вместе с техническим спонсором Adidas презентовал домашний комплект формы на следующий сезон 2025/26.

Игровой комплект выполнен в традиционную бело-черную полосу с добавлением непривычного для клуба розового цвета.

По словам клубной пресс-службы «Ювентуса», новая домашняя форма – это удачное сочетание памяти славной истории команды и молодежного движения.

«Мы – молодежь. С 1897 года», – главный слоган клуба при создании формы.

Главной особенностью формы является возвращение воротника на футболе «Ювентуса».

Футболки изготовлены с использованием технологии HEAT.RDY, которая использует новые материалы для циркуляции воздуха, чтобы игроки чувствовали себя свободно и приятно.

ФОТО. Экстравагантно. Ювентус представил домашнюю форму на сезон 2025/26

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Андрей Витренко Источник: ФК Ювентус
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