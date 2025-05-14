ФОТО. Экстравагантно. Ювентус представил домашнюю форму на сезон 2025/26
Игровой комплект выполнен в сочетании трех цветов
Туринский «Ювентус» вместе с техническим спонсором Adidas презентовал домашний комплект формы на следующий сезон 2025/26.
Игровой комплект выполнен в традиционную бело-черную полосу с добавлением непривычного для клуба розового цвета.
По словам клубной пресс-службы «Ювентуса», новая домашняя форма – это удачное сочетание памяти славной истории команды и молодежного движения.
«Мы – молодежь. С 1897 года», – главный слоган клуба при создании формы.
Главной особенностью формы является возвращение воротника на футболе «Ювентуса».
Футболки изготовлены с использованием технологии HEAT.RDY, которая использует новые материалы для циркуляции воздуха, чтобы игроки чувствовали себя свободно и приятно.
ФОТО. Экстравагантно. Ювентус представил домашнюю форму на сезон 2025/26
May 14, 2025
Ogni filo racconta una storia 🧵 Ogni striscia parla bianconero ⚪️⚫️— JuventusFC (@juventusfc) May 14, 2025
Ecco la nostra maglia Home per la stagione 25/26 👕
Kit on ⚪️⚫️— JuventusFC (@juventusfc) May 14, 2025
La maglia Home 25/26 nasce per le grandi sfide ⚔️
Il nostro stile non conosce silenzi 🔊— JuventusFC (@juventusfc) May 14, 2025
Home Kit 25/26 ⚪️⚫️ pic.twitter.com/6UTmnf07zF
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