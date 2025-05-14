Туринский «Ювентус» вместе с техническим спонсором Adidas презентовал домашний комплект формы на следующий сезон 2025/26.

Игровой комплект выполнен в традиционную бело-черную полосу с добавлением непривычного для клуба розового цвета.

По словам клубной пресс-службы «Ювентуса», новая домашняя форма – это удачное сочетание памяти славной истории команды и молодежного движения.

«Мы – молодежь. С 1897 года», – главный слоган клуба при создании формы.

Главной особенностью формы является возвращение воротника на футболе «Ювентуса».

Футболки изготовлены с использованием технологии HEAT.RDY, которая использует новые материалы для циркуляции воздуха, чтобы игроки чувствовали себя свободно и приятно.

ФОТО. Экстравагантно. Ювентус представил домашнюю форму на сезон 2025/26

Ogni filo racconta una storia 🧵 Ogni striscia parla bianconero ⚪️⚫️



Ecco la nostra maglia Home per la stagione 25/26 👕 — JuventusFC (@juventusfc) May 14, 2025

Kit on ⚪️⚫️



La maglia Home 25/26 nasce per le grandi sfide ⚔️ — JuventusFC (@juventusfc) May 14, 2025