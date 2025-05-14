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Испания
14 мая 2025, 13:14 |
805
1

Ямаль нашел идеальное усиление для Барселоны. Лапорта против

Юный вингер настаивает на подписании Нико Уильямса

14 мая 2025, 13:14 |
805
1
Ямаль нашел идеальное усиление для Барселоны. Лапорта против
Getty Images/Global Images Ukraine. Ламин Ямаль

Испанский вингер «Атлетик Бильбао» Нико Уильямс может перейти в каталонскую «Барселону», сообщает издание El Nacional.

По информации источника, подписать 22-летнего футболиста «сине-гранатовым» посоветовал главный талант клуба Ламин Ямаль. Он считает Нико идеальным игроком для «Барселоны».

При этом в руководстве пока неуверены в необходимости такого трансфера. Президент клуба Жоан Лапорта вообще выступает против подписания Уильямса.

В сезоне 2024/25 Нико Уильямс провел 44 матча на клубном уровне, отметившись 11 забитыми мячами и 7 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 70 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что Рафинья и Ламин Ямаль больше не хотят играть с Робертом Левандовски.

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Барселона трансферы Атлетик Бильбао трансферы Ла Лиги Нико Уильямс Ламин Ямаль Жоан Лапорта
Дмитрий Вус Источник: El Nacional
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Saar
Дапорта, ти чо!?? Бос Ямаль сказав- ти зробив! Зрозумів!🤣🤣
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