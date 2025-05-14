Ямаль нашел идеальное усиление для Барселоны. Лапорта против

Испанский вингер «Атлетик Бильбао» Нико Уильямс может перейти в каталонскую «Барселону», сообщает издание El Nacional.

По информации источника, подписать 22-летнего футболиста «сине-гранатовым» посоветовал главный талант клуба Ламин Ямаль. Он считает Нико идеальным игроком для «Барселоны».

При этом в руководстве пока неуверены в необходимости такого трансфера. Президент клуба Жоан Лапорта вообще выступает против подписания Уильямса.

В сезоне 2024/25 Нико Уильямс провел 44 матча на клубном уровне, отметившись 11 забитыми мячами и 7 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 70 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что Рафинья и Ламин Ямаль больше не хотят играть с Робертом Левандовски.