Николай МОРОЗЮК: «Меня сделали каким-то наркобороном, эскобаром»

Бывший защитник киевского «Динамо» и национальной сборной Украины Николай Морозюк рассказал о самой странной новости, которую читал о себе в интернете:

«Это было в стремном паблике. Прочитал, что продаю наркоту. Я с раннего возраста попробовал спиртное, в позднем возрасте попробовал покурить травку. Это вообще не мое, это ужас. Вообще не понимаю этого кайфа. Когда это увидел, думаю: «** твою мать, меня еще дилером каким-то, наркобароном, эскобаром сделали». Помню, поржал. Но неприятно стало. После того даже в моем родном городе пошел слух, что я привожу из столицы то, что кому-то трудно достать».

Ранее Николай Морозюк рассказал, как его оштрафовали за песню «путин х***о».