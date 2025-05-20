Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Николай МОРОЗЮК: «Меня сделали каким-то наркобороном, эскобаром»
Украина. Премьер лига
20 мая 2025, 10:07 | Обновлено 20 мая 2025, 10:08
223
0

Николай МОРОЗЮК: «Меня сделали каким-то наркобороном, эскобаром»

Бывший защитник киевского «Динамо» рассказал о самой странной вещи, которую читал в интернете

20 мая 2025, 10:07 | Обновлено 20 мая 2025, 10:08
223
0
Николай МОРОЗЮК: «Меня сделали каким-то наркобороном, эскобаром»
ФК Динамо Киев. Николай Морозюк

Бывший защитник киевского «Динамо» и национальной сборной Украины Николай Морозюк рассказал о самой странной новости, которую читал о себе в интернете:

«Это было в стремном паблике. Прочитал, что продаю наркоту. Я с раннего возраста попробовал спиртное, в позднем возрасте попробовал покурить травку. Это вообще не мое, это ужас. Вообще не понимаю этого кайфа. Когда это увидел, думаю: «** твою мать, меня еще дилером каким-то, наркобароном, эскобаром сделали». Помню, поржал. Но неприятно стало. После того даже в моем родном городе пошел слух, что я привожу из столицы то, что кому-то трудно достать».

Ранее Николай Морозюк рассказал, как его оштрафовали за песню «путин х***о».

По теме:
Претендент на выход в УПЛ играет без главного тренера. Известна причина
Динамо получит бонус, если Александрия продаст своего футболиста в Европу
Спас от вылета. Клуб УПЛ продлит контракт с главным тренером
Николай Морозюк Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу Динамо Киев наркотики
Дмитрий Вус Источник: Трибуна
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

«Упрямый и беспомощный». Известный тренер разнес выбор Реброва в сборной
Футбол | 20 мая 2025, 09:22 3
«Упрямый и беспомощный». Известный тренер разнес выбор Реброва в сборной
«Упрямый и беспомощный». Известный тренер разнес выбор Реброва в сборной

Олег Федорчук поделился мнением о выборе наставника национальной команды

Рома назвала цену на Довбика. На Артема есть только один претендент
Футбол | 20 мая 2025, 09:13 2
Рома назвала цену на Довбика. На Артема есть только один претендент
Рома назвала цену на Довбика. На Артема есть только один претендент

Украинский нападающий может летом покинуть клуб

Ребров назвал состав сборной, поражение Ливерпуля, Судаков близок к Наполи
Футбол | 20.05.2025, 09:45
Ребров назвал состав сборной, поражение Ливерпуля, Судаков близок к Наполи
Ребров назвал состав сборной, поражение Ливерпуля, Судаков близок к Наполи
Жирона обратилась к вратарю из Украины после матча, где он пропустил трижды
Футбол | 19.05.2025, 14:33
Жирона обратилась к вратарю из Украины после матча, где он пропустил трижды
Жирона обратилась к вратарю из Украины после матча, где он пропустил трижды
ХАЦКЕВИЧ: «Надо отдать должное – Шовковский не побоялся посадить его»
Футбол | 19.05.2025, 13:01
ХАЦКЕВИЧ: «Надо отдать должное – Шовковский не побоялся посадить его»
ХАЦКЕВИЧ: «Надо отдать должное – Шовковский не побоялся посадить его»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Предложение сделано – 250 млн евро. Реал готовится побить рекорд футбола
Предложение сделано – 250 млн евро. Реал готовится побить рекорд футбола
19.05.2025, 01:35 5
Футбол
ЯРМОЛЕНКО – о чемпионстве Динамо, завершении карьеры и Ракицком
ЯРМОЛЕНКО – о чемпионстве Динамо, завершении карьеры и Ракицком
18.05.2025, 18:57
Футбол
Гвардиола объяснил, почему Манчестер Сити опозорился в финале Кубка Англии
Гвардиола объяснил, почему Манчестер Сити опозорился в финале Кубка Англии
18.05.2025, 08:41 11
Футбол
Александр УСИК: «Этот боксер в прайме бы победил Леннокса Льюиса»
Александр УСИК: «Этот боксер в прайме бы победил Леннокса Льюиса»
18.05.2025, 10:02 4
Бокс
Юрген КЛОПП: «Он был лучшим футболистом и лучшим человеком»
Юрген КЛОПП: «Он был лучшим футболистом и лучшим человеком»
19.05.2025, 04:25 1
Футбол
Динамо сыграет во 2-м раунде квалификации Лиги чемпионов. Кто в соперниках?
Динамо сыграет во 2-м раунде квалификации Лиги чемпионов. Кто в соперниках?
19.05.2025, 06:23 59
Футбол
ЧМ по хоккею. Борьба Латвии за четвертьфинал, 10 шайб Швейцарии
ЧМ по хоккею. Борьба Латвии за четвертьфинал, 10 шайб Швейцарии
19.05.2025, 05:05 2
Хоккей
Чемпионат мира по хоккею. Календарь и результаты матчей (обновляется)
Чемпионат мира по хоккею. Календарь и результаты матчей (обновляется)
19.05.2025, 10:05 2
Хоккей
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем