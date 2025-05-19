Экс-капитан Динамо рассказал, как его оштрафовали за песню «путин х***о»

Бывший капитан киевского «Динамо» Николай Морозюк вспомнил, как его оштрафовали за исполнение песни «путин х***о» во времена выступлений донецкий «Металлург»:

«Там не только оштрафовали. Тогда очень мощно набирала обороты песня «Путин х***о». Это было единственное и такое благозвучное, что поднимало реально настроение. Иностранцы наши ходили в ресторан, набирали еду и пели: «Путин х***о, ла-ла-ла-ла-ла». Мы еще тогда товарищеский матч в Австрии сыграли с грозненским «Тереком», с россиянами. Вынесли их, кажется 3:0, я тогда гол забил с центра поля.

Короче, такое настроение, у нас два выходных. И мы вечером сели пить узвар. Под тем узваром на той эйфории начинаем петь – снимают. Кто-то из пацанов, не буду называть фамилий, у меня на странице выставляет в инстаграме этот видеоролик. Это не я делал лично – кто-то из пацанов. Я не проконтролировал этот момент. Просыпаюсь утром, свежий такой. Мне звонят все, сообщения, начиная от родителей, друзей, журналистов, руководства. Не могу понять, захожу в инстаграм: «Йо-майо». Такой думаю: «Ну а что, он не х***о? Х***о же».

Но потом протрезвел, мне сбрасывали видео со всех телеканалов. Начинается: «Футболисты донецкого «Металлурга», такой-то и такой-то». И нас сразу руководство – на ковер. Парня одного выгнали из команды, сразу разорвали контракт. Да, тогда было достаточно жестко. Не знаю, насколько это правда, что с этого начались у Мкртчяна какие-то серьезные проблемы. Возможно, это просто какие-то байки – не знаю, честно. Не думаю, что именно этот момент сыграл какую-то роль.

Штраф 1000 долларов? На такую сумму тогда могли за 100 граммов лишнего веса оштрафовать. Конечно, что нет. Потом просто еще начались разговоры о снижении зарплаты, что клуб не может платить обещанные деньги – кто готов? Я сказал: «Я не готов». Не готов только потому, что уже видел, к чему это идет. У меня были предложения от других клубов.

Понимал, что в Донецк мы не вернемся. Как будет дальше, когда у клуба нет финансов, когда ты уже кочевник, никакого понимания будущего нет. Понял, что надо искать что-то новое. Но это было точно не 1000 долларов. Не знаю даже, оштрафовали ли, но многие из пацанов согласились на снижение зарплаты».

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