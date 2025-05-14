Юрий ВИРТ: «В финале Кубка Украины жду серию 11-метровых»

Сегодня в Житомире состоится финальный матч Кубка Украины, в котором встретятся извечные соперники «Шахтер» и «Динамо».

Своими ожиданиями от этого противостояния со Sport.ua поделился пятикратный обладатель этого трофея Юрий Вирт.

– В этой игре очень бы хотелось увидеть продолжение того действа, что мы увидели в недавнем поединке «Шахтера» и «Динамо» в чемпионате, – сказал Вирт в разговоре с корреспондентом Sport.ua Cергеем Бойченко. – Надеюсь, команды порадуют болельщиков интригой и большим количеством голов.

В этой паре у меня нет фаворитов, поскольку встретятся две равные команды. Я понимаю, что «Динамо» сейчас находится в лучшем моральном состоянии, но это не чемпионат, а финал Кубка Украины, в котором все решится в одном матче. Но вот в мотивации уже «Шахтер» должен превосходить своего оппонента, так как «горнякам» хоть как-то необходимо скрасить неудачно сложившийся сезон.

Что касается прогноза на этот поединок, то поставлю на результативную ничью – 2:2, а судьба трофея решится в серии 11-метровых ударов.