Украина. Премьер лига14 мая 2025, 19:08 |
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Сабо рассказал о премиях, которые платили в Динамо за матч с Шахтером
«Динамовцы» могли получать надбавки разве что за финал Кубка Украины
14 мая 2025, 19:08 |
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Бывший игрок «Динамо» Йожеф Сабо рассказал, получали ли киевлян когда-то надбавки за поединки с «Шахтером».
– Какая самая большая премия была в ваше время за победу над Шахтером?
– В чемпионате я не помню, чтобы за Шахтер нам что-то давали, разве что – за финал Кубка. А во время моей игровой карьеры, то точно нет, ведь Динамо тогда было намного сильнее Шахтера, Спартака, Торпедо.
Ранее Йожеф Сабо признался, как относится к бывшему капитану национальной сборной Анатолию Тимощуку.
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