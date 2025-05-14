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  4. Сабо рассказал о премиях, которые платили в Динамо за матч с Шахтером
Украина. Премьер лига
14 мая 2025, 19:08 |
661
0

Сабо рассказал о премиях, которые платили в Динамо за матч с Шахтером

«Динамовцы» могли получать надбавки разве что за финал Кубка Украины

14 мая 2025, 19:08 |
661
0
Сабо рассказал о премиях, которые платили в Динамо за матч с Шахтером
УАФ. Йожеф Сабо

Бывший игрок «Динамо» Йожеф Сабо рассказал, получали ли киевлян когда-то надбавки за поединки с «Шахтером».

– Какая самая большая премия была в ваше время за победу над Шахтером?

– В чемпионате я не помню, чтобы за Шахтер нам что-то давали, разве что – за финал Кубка. А во время моей игровой карьеры, то точно нет, ведь Динамо тогда было намного сильнее Шахтера, Спартака, Торпедо.

Ранее Йожеф Сабо признался, как относится к бывшему капитану национальной сборной Анатолию Тимощуку.

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Йожеф Сабо чемпионат Украины по футболу Шахтер Донецк Украинская Премьер-лига Динамо Киев
Дмитрий Олейник Источник
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