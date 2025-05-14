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  4. 10 особенностей триумфального для Динамо розыгрыша Кубка Кубков-1974/75
Украина. Премьер лига
14 мая 2025, 11:53 |
385
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10 особенностей триумфального для Динамо розыгрыша Кубка Кубков-1974/75

Блогер Sport.ua Алексей Рыжков выделяет мало упоминаемые события 50-летней давности

14 мая 2025, 11:53 |
385
1
10 особенностей триумфального для Динамо розыгрыша Кубка Кубков-1974/75
ФК Динамо

14 мая исполняется 50 лет завоеванию нашим клубом первого евророфея. Как правило, вспоминая тот розыгрыш, немало пишут о финальном матче «Динамо» (Киев) – «Ференцварош», заостряя внимание на моментах, связанных с игрой в Базеле. Однако тот розыгрыш Кубка кубков имел множество интересных особенностей как в целом, так и для киевского «Динамо» в частности. Хочу обратить на них ваше внимание.

1. Ливерпуль и ПСВ крушат своих соперников с астрономическим счетом

В 1/16 финала того розыгрыша «Ливерпуль» победил норвежский «Стрёмсгодсет» в домашнем матче со счетом 11:0, а ПСВ преодолел малосильное сопротивление североирландского «Ардса», забив соперникам 10 голов без ответа. Не проверял, были ли прецеденты подобной двойной двузначности в одном турнире на одном этапе, но в любом случае эти результаты впечатляют. Примечательно, что за «Ливерпуль» 11 голов забивало 9 игроков: два дубля и ни одного хет-трика. Зато у ПСВ – два хет-трика, авторами которых были Вилли ван дер Кейлен (стал, кстати, в целом главным бомбардиром того Кубка Кубков с 8-мью голами, опередив нашего Владимира Онищенко, который отличился 7 раз) и Хенрикус Любсе.

2. Виктор Маслов – игрок

Говоря об игроках, которые прокладывали путь к завоеванию командой Лобановского – Базилевича Кубка Кубков, крайне редко говорят о Викторе Борисовиче Маслове (иногда даже в мемуарной литературе ошибочно указывали имя этого игрока – Валерий). Тезка-однофамилец известного тренера находится в тени достижений Виктора Александровича. Но Виктор Борисович сделал небольшой вклад в триумф динамовцев в Кубке Кубков-75, отыграв примерно полчаса в стартовом для киевлян матче того розыгрыша: домашнем против софийского ЦСКА. Маслов вышел на поле во 2-м тайме вместо Владимира Трошкина и сыграл на приличном уровне.

3. Два дубля Владимира Онищенко

Не только в финале отметился дублем форвард киевлян Владимир Онищенко. На его счету и 2 гола в ворота франкфуртского «Айнтрахта» в ответном матче 1/8 финала в Киеве. А первый гол в той игре Владимир Иванович забил уже на 1-й минуте матча, максимально полно использовав неуверенную игру голкипера франкфуртцев Гюнтера Винхольда. Второй гол – результат углового в исполнении Владимира Веремеева, выигранной Колотовым верховой борьбы и мощного удара левой Онищенко. Ну, и дуплет Владимира Ивановича в финале как забыть: великолепные индивидуальные действия, два точных удара с левой, особенно красивым был второй гол!

4. Четыре предупреждения во Франкфурте

Со мной могут не согласиться, но я бы назвал выездную игру против «Айнтрахта» самой сложной для «Динамо» в том розыгрыше (в эйндховенском полуфинале после домашних 3:0 задача все же была попроще). Тому причинами – быстро пропущенный мяч, настойчивость «орлов» и некоторая нервозность динамовцев, вылившаяся в многочисленные предупреждения. Желтые карточки в той игре перед собой увидели Михаил Фоменко, Валерий Зуев, Владимир Веремеев и Виктор Матвиенко. Причины таких наказаний – разные: грубые фолы, неспортивное поведение и затягивание времени. Но, несмотря на это, выездной победы – 3:2 – киевляне все-таки добились.

5. Тернистая дорога в Турцию

К выездному четвертьфинальному матчу против «Бурсаспора» киевляне готовились в Югославии, Бельгии и Франции. А путешествие на сам матч стартовало из Лиона. Некоторые из футбольных историков годы спустя даже притягивали за уши этот факт после победы в лионском финале Кубка Кубков в сезоне-1985/86: мол, от Лиона до Лиона. Итак, перелет Лион – Париж – София – Дамаск – Стамбул (почти сутки ушли на него!), а в дальнейшем еще 200-километровый (хотя по расстоянию мемуаристы не пришли к согласию, называют цифры в диапазоне от 155 до 250 км, может, турецкий водитель-болельщик намеренно повез гостей по более сложному маршруту, кто знает) автобусный переезд в Бурсу.

6. Ночной концерт

Не дать игрокам команды-соперницы выспаться перед игрой – это коварная, но ныне довольно частая практика для фанатов разных клубов. Скажем, накануне недавнего полуфинала Лиги Европы между «Буде Глимт» и «Тоттенхэмом» горячие болельщики норвежского клуба (группировки Glimt i Steigen, Glimt i Sør, а также J-feltet) в 2.37 ночи (даже время точно зафиксировано) начали устраивать фейерверки перед отелем, где остановились «шпоры». В 1975 г. подобная практика выглядела экзотично, однако в Бурсе динамовцы с этим столкнулись. Свой нрав продемонстрировала тогда еще довольно молодая (как раз весной 1975-го исполнялось 8 лет) группировка Teksas. Это название вошло в обиход после беспорядков в Зонгулдаке, когда пресса писала, что, мол, болельщики «превратили поле в Техас», а местная полиция пристыдила фанатов «крокодилов», которые путешествовали автобусом: «Вы больше похожи на техасский конвой, чем на фанатский автобус».

«Бесконечное море болельщиков колыхнулось перед гостиницей, размахивая тысячами рук и что-то неистово выкрикивая... Дикие звуки, напоминающие одновременно молитву и призыв к погрому, рев трещоток и бубнов, какофония автомобильных сирен проникали сквозь стены отеля, и стекла в окнах, казалось, готовы были вылететь и рассыпаться на мелкие кусочки. Даже ливень, обрушившийся на головы веселых турецких парней, оказался бессильным перед любовью к «Бурсаспору». Ночь минула в кошмарном полусне», – вспоминал Олег Блохин при литературной обработке Игоря Заседы в книге «Гол, который я не забил».

7. 100 000 не только в Киеве

У нас как-то принято подчеркивать свою 100-тысячную эксклюзивность: мол, какие еще команды в то время могли собрать 100 000 зрителей на домашнем стадионе! Действительно, киевский полуфинал «Динамо» – ПСВ, помимо прочего, запомнился и 100-тысячным аншлагом на главном стадионе столицы Украины. Но по ходу того розыгрыша 6-значная зрительская аудитория наблюдала и за матчем «Црвена Звезда» – «Реал» (феерическая четвертьфинальная ответная игра, судьбу выхода в полуфинал решила, в конце концов, серия пенальти: лучше били белградцы). На ответную полуфинальную игру «Црвена Звезда» – «Ференцварош» заявилось вообще 110 000 зрителей. Но в Мадриде было еще больше народу на матче против белградского клуба: 125 000!

8. Единственное удаление: Веремеев в Эйндховене

Единственный проигранный матч «Динамо» по ходу того розыгрыша – в Эйндховене, где хозяева победили со счетом 2:1. Впрочем, та победа стала для команды концерна Philips поистине пирровой, ведь двумя неделями ранее в Киеве ПСВ уступил с куда более крупным счетом – 0:3. И именно в том матче в технологической столице Нидерландов имело место единственное удаление в составе киевлян в том турнире. Владимир Веремеев в течение 2-го тайма заработал две желтые карточки: сначала за остановку мяча рукой, а в дальнейшем за грубую игру. Примечательно, что наш полузащитник был удален с поля через несколько минут после того, как он отметился ассистом (подача с правого фланга) на Леонида Буряка.

Добавлю, что удалил нашего игрока с поля испанский арбитр Пабло Санчес Ибаньес. Интересно, что в том розыгрыше он арбитрировал ответную игру 1/8 финала «Ливерпуль» – «Ференцварош» и не показал в том матче ни одной желтой карточки (хотя напряжение было еще то: после выездной ничьей ливерпудлианцы дома долго минимально вели в счете после гола Кевина Кигана, но на последней минуте пропустили гол и остались за бортом соревнования).

9. Несколько матчей без замен

Отмечу и такую особенность, своего рода фирменный стиль той команды Лобановского – Базилевича: немало матчей в том розыгрыше Кубка кубков было проведено без замен! В частности, речь идет о выездной игре с софийскими армейцами, матче во Франкфурте-на-Майне против тамошнего «Айнтрахта», поединке в Бурсе, ответной игре против западногерманского клуба и финале против «Ференцвароша». Сейчас сложно такое представить, чтобы команда – обладатель евротрофея – отыграла бы немалую долю (чуть ли не половину!) матчей победного турнира только водиннадцатером.

10. В программке финального матча Олег Базилевич указан как игрок

Аналогов этому ляпу в официальных программках финальных матчей еврокубков (а накопил их в своей коллекции изрядное количество) я не знаю. Действительно, посреди центрального разворота, между рекламой часов и составом судейской бригады есть составы команд. И составители программки среди игроков «Динамо» между Сергеем Кузнецовым и Александром Даминым расположили Олега Базилевича. В то же время о тренерах на этом развороте речь не идет вообще, как будто они к командам никакого отношения не имеют.

***

Поздравим с 50-летием той победы ветеранов киевского «Динамо», которые золотобуквенно записали славную викторию в историю нашего футбола. Вспомним и тех из них, кого уже нет с нами, как игроков, так и тренеров. Футбол не стоит на месте, но стратегическое направление, воцарившееся на изумрудных газонах Европы полвека назад (тотальность и максимальная интенсификация, сказал бы, динамизация игры), при непосредственном участии игроков и тренеров «Динамо», и теперь актуально.

Алексей РЫЖКОВ

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Сергей Цыба Sport.ua
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Комментарии 1
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Battersea
Мы как дурные тогда болели за Динамо. Но не во время товарищеского матча
накануне их триумфа. Кто умеет Гуглить, тот найдет ту игру из весны
1975. Товарищеский матч Металлург Запорожье - Динамо Киев  2:1.
 На гол Блохина дважды ответил Шафоростов. Потом киевляне поехали к истинному Кривбассу. 
И вроде бы выиграли 1:0. 
Это был один из этапов будущего триумфа.
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