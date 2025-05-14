10 особенностей триумфального для Динамо розыгрыша Кубка Кубков-1974/75

14 мая исполняется 50 лет завоеванию нашим клубом первого евророфея. Как правило, вспоминая тот розыгрыш, немало пишут о финальном матче «Динамо» (Киев) – «Ференцварош», заостряя внимание на моментах, связанных с игрой в Базеле. Однако тот розыгрыш Кубка кубков имел множество интересных особенностей как в целом, так и для киевского «Динамо» в частности. Хочу обратить на них ваше внимание.

1. Ливерпуль и ПСВ крушат своих соперников с астрономическим счетом

В 1/16 финала того розыгрыша «Ливерпуль» победил норвежский «Стрёмсгодсет» в домашнем матче со счетом 11:0, а ПСВ преодолел малосильное сопротивление североирландского «Ардса», забив соперникам 10 голов без ответа. Не проверял, были ли прецеденты подобной двойной двузначности в одном турнире на одном этапе, но в любом случае эти результаты впечатляют. Примечательно, что за «Ливерпуль» 11 голов забивало 9 игроков: два дубля и ни одного хет-трика. Зато у ПСВ – два хет-трика, авторами которых были Вилли ван дер Кейлен (стал, кстати, в целом главным бомбардиром того Кубка Кубков с 8-мью голами, опередив нашего Владимира Онищенко, который отличился 7 раз) и Хенрикус Любсе.

2. Виктор Маслов – игрок

Говоря об игроках, которые прокладывали путь к завоеванию командой Лобановского – Базилевича Кубка Кубков, крайне редко говорят о Викторе Борисовиче Маслове (иногда даже в мемуарной литературе ошибочно указывали имя этого игрока – Валерий). Тезка-однофамилец известного тренера находится в тени достижений Виктора Александровича. Но Виктор Борисович сделал небольшой вклад в триумф динамовцев в Кубке Кубков-75, отыграв примерно полчаса в стартовом для киевлян матче того розыгрыша: домашнем против софийского ЦСКА. Маслов вышел на поле во 2-м тайме вместо Владимира Трошкина и сыграл на приличном уровне.

3. Два дубля Владимира Онищенко

Не только в финале отметился дублем форвард киевлян Владимир Онищенко. На его счету и 2 гола в ворота франкфуртского «Айнтрахта» в ответном матче 1/8 финала в Киеве. А первый гол в той игре Владимир Иванович забил уже на 1-й минуте матча, максимально полно использовав неуверенную игру голкипера франкфуртцев Гюнтера Винхольда. Второй гол – результат углового в исполнении Владимира Веремеева, выигранной Колотовым верховой борьбы и мощного удара левой Онищенко. Ну, и дуплет Владимира Ивановича в финале как забыть: великолепные индивидуальные действия, два точных удара с левой, особенно красивым был второй гол!

4. Четыре предупреждения во Франкфурте

Со мной могут не согласиться, но я бы назвал выездную игру против «Айнтрахта» самой сложной для «Динамо» в том розыгрыше (в эйндховенском полуфинале после домашних 3:0 задача все же была попроще). Тому причинами – быстро пропущенный мяч, настойчивость «орлов» и некоторая нервозность динамовцев, вылившаяся в многочисленные предупреждения. Желтые карточки в той игре перед собой увидели Михаил Фоменко, Валерий Зуев, Владимир Веремеев и Виктор Матвиенко. Причины таких наказаний – разные: грубые фолы, неспортивное поведение и затягивание времени. Но, несмотря на это, выездной победы – 3:2 – киевляне все-таки добились.

5. Тернистая дорога в Турцию

К выездному четвертьфинальному матчу против «Бурсаспора» киевляне готовились в Югославии, Бельгии и Франции. А путешествие на сам матч стартовало из Лиона. Некоторые из футбольных историков годы спустя даже притягивали за уши этот факт после победы в лионском финале Кубка Кубков в сезоне-1985/86: мол, от Лиона до Лиона. Итак, перелет Лион – Париж – София – Дамаск – Стамбул (почти сутки ушли на него!), а в дальнейшем еще 200-километровый (хотя по расстоянию мемуаристы не пришли к согласию, называют цифры в диапазоне от 155 до 250 км, может, турецкий водитель-болельщик намеренно повез гостей по более сложному маршруту, кто знает) автобусный переезд в Бурсу.

6. Ночной концерт

Не дать игрокам команды-соперницы выспаться перед игрой – это коварная, но ныне довольно частая практика для фанатов разных клубов. Скажем, накануне недавнего полуфинала Лиги Европы между «Буде Глимт» и «Тоттенхэмом» горячие болельщики норвежского клуба (группировки Glimt i Steigen, Glimt i Sør, а также J-feltet) в 2.37 ночи (даже время точно зафиксировано) начали устраивать фейерверки перед отелем, где остановились «шпоры». В 1975 г. подобная практика выглядела экзотично, однако в Бурсе динамовцы с этим столкнулись. Свой нрав продемонстрировала тогда еще довольно молодая (как раз весной 1975-го исполнялось 8 лет) группировка Teksas. Это название вошло в обиход после беспорядков в Зонгулдаке, когда пресса писала, что, мол, болельщики «превратили поле в Техас», а местная полиция пристыдила фанатов «крокодилов», которые путешествовали автобусом: «Вы больше похожи на техасский конвой, чем на фанатский автобус».

«Бесконечное море болельщиков колыхнулось перед гостиницей, размахивая тысячами рук и что-то неистово выкрикивая... Дикие звуки, напоминающие одновременно молитву и призыв к погрому, рев трещоток и бубнов, какофония автомобильных сирен проникали сквозь стены отеля, и стекла в окнах, казалось, готовы были вылететь и рассыпаться на мелкие кусочки. Даже ливень, обрушившийся на головы веселых турецких парней, оказался бессильным перед любовью к «Бурсаспору». Ночь минула в кошмарном полусне», – вспоминал Олег Блохин при литературной обработке Игоря Заседы в книге «Гол, который я не забил».

7. 100 000 не только в Киеве

У нас как-то принято подчеркивать свою 100-тысячную эксклюзивность: мол, какие еще команды в то время могли собрать 100 000 зрителей на домашнем стадионе! Действительно, киевский полуфинал «Динамо» – ПСВ, помимо прочего, запомнился и 100-тысячным аншлагом на главном стадионе столицы Украины. Но по ходу того розыгрыша 6-значная зрительская аудитория наблюдала и за матчем «Црвена Звезда» – «Реал» (феерическая четвертьфинальная ответная игра, судьбу выхода в полуфинал решила, в конце концов, серия пенальти: лучше били белградцы). На ответную полуфинальную игру «Црвена Звезда» – «Ференцварош» заявилось вообще 110 000 зрителей. Но в Мадриде было еще больше народу на матче против белградского клуба: 125 000!

8. Единственное удаление: Веремеев в Эйндховене

Единственный проигранный матч «Динамо» по ходу того розыгрыша – в Эйндховене, где хозяева победили со счетом 2:1. Впрочем, та победа стала для команды концерна Philips поистине пирровой, ведь двумя неделями ранее в Киеве ПСВ уступил с куда более крупным счетом – 0:3. И именно в том матче в технологической столице Нидерландов имело место единственное удаление в составе киевлян в том турнире. Владимир Веремеев в течение 2-го тайма заработал две желтые карточки: сначала за остановку мяча рукой, а в дальнейшем за грубую игру. Примечательно, что наш полузащитник был удален с поля через несколько минут после того, как он отметился ассистом (подача с правого фланга) на Леонида Буряка.

Добавлю, что удалил нашего игрока с поля испанский арбитр Пабло Санчес Ибаньес. Интересно, что в том розыгрыше он арбитрировал ответную игру 1/8 финала «Ливерпуль» – «Ференцварош» и не показал в том матче ни одной желтой карточки (хотя напряжение было еще то: после выездной ничьей ливерпудлианцы дома долго минимально вели в счете после гола Кевина Кигана, но на последней минуте пропустили гол и остались за бортом соревнования).

9. Несколько матчей без замен

Отмечу и такую особенность, своего рода фирменный стиль той команды Лобановского – Базилевича: немало матчей в том розыгрыше Кубка кубков было проведено без замен! В частности, речь идет о выездной игре с софийскими армейцами, матче во Франкфурте-на-Майне против тамошнего «Айнтрахта», поединке в Бурсе, ответной игре против западногерманского клуба и финале против «Ференцвароша». Сейчас сложно такое представить, чтобы команда – обладатель евротрофея – отыграла бы немалую долю (чуть ли не половину!) матчей победного турнира только водиннадцатером.

10. В программке финального матча Олег Базилевич указан как игрок

Аналогов этому ляпу в официальных программках финальных матчей еврокубков (а накопил их в своей коллекции изрядное количество) я не знаю. Действительно, посреди центрального разворота, между рекламой часов и составом судейской бригады есть составы команд. И составители программки среди игроков «Динамо» между Сергеем Кузнецовым и Александром Даминым расположили Олега Базилевича. В то же время о тренерах на этом развороте речь не идет вообще, как будто они к командам никакого отношения не имеют.

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Поздравим с 50-летием той победы ветеранов киевского «Динамо», которые золотобуквенно записали славную викторию в историю нашего футбола. Вспомним и тех из них, кого уже нет с нами, как игроков, так и тренеров. Футбол не стоит на месте, но стратегическое направление, воцарившееся на изумрудных газонах Европы полвека назад (тотальность и максимальная интенсификация, сказал бы, динамизация игры), при непосредственном участии игроков и тренеров «Динамо», и теперь актуально.

Алексей РЫЖКОВ