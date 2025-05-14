Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Защитник Байера хочет перейти в мадридский Реал вместе с Хаби Алонсо
Германия
14 мая 2025, 13:07 | Обновлено 14 мая 2025, 13:29
600
0

Защитник Байера хочет перейти в мадридский Реал вместе с Хаби Алонсо

Пьеро Инкапье планирует перебраться в испанскую Ла Лигу

14 мая 2025, 13:07 | Обновлено 14 мая 2025, 13:29
600
0
Защитник Байера хочет перейти в мадридский Реал вместе с Хаби Алонсо
Getty Images/Global Images Ukraine. Пьеро Инкапье

Защитник немецкого «Байера» и сборной Эквадора Пьеро Инкапье не хочет оставаться в Бундеслиге после того, как нынешний тренер Хаби Алонсо объявил о своем переходе в испанский «Реал».

23-летний футболист планирует присоединиться к мадридскому клубу и ожидает, что команды начнут в ближайшее время переговоры о его трансфере. «Реал» готов приобрести защитника из-за постоянных проблем в обороне и травм собственных футболистов.

Инкапье перебрался в «Байер» в 2021 году из аргентинского «Тальереса» за 6,35 млн евро и стал настоящим лидером обороны в леверкузенском коллективе. В нынешнем сезоне защитник сыграл 44 матча во всех турнирах, где забил три гола и отдал две результативные передачи.

Эквадорец имеет действующий контракт до июня 2029 года, а его ориентировочная стоимость составляет 50 млн евро. Стоит отметить, что после прихода Алонсо, в Мадриде могут осуществить трансферы сразу нескольких основных игроков «Байера».

По теме:
Шахтер нацелился на футболиста, который играл за молодежку Ман Юнайтед
Сергей СИДОРЧУК: «Я не смотрю в сторону Динамо как футболист»
Лидер Серии А хочет переманить голландского нападающего из МЮ
Байер Реал Мадрид Хаби Алонсо Пьеро Инкапье трансферы трансферы Ла Лиги трансферы Бундеслиги
Николай Титюк Источник: X (Twitter)
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

САБО: «Суркис не будет этим заниматься, хоть он и любит дочь»
Футбол | 14 мая 2025, 13:41 0
САБО: «Суркис не будет этим заниматься, хоть он и любит дочь»
САБО: «Суркис не будет этим заниматься, хоть он и любит дочь»

Йожеф высказался о Кристиане Биловаре и Николае Шапаренко

Барселона составила список из восьми футболистов, которые не нужны клубу
Футбол | 13 мая 2025, 19:35 6
Барселона составила список из восьми футболистов, которые не нужны клубу
Барселона составила список из восьми футболистов, которые не нужны клубу

Спортивный директор Деку начал планировать трансферную кампанию на лето

ЯРМОЛЕНКО: «Кого мы боялись? Этот момент разозлил и тренера, и игроков»
Футбол | 13.05.2025, 19:55
ЯРМОЛЕНКО: «Кого мы боялись? Этот момент разозлил и тренера, и игроков»
ЯРМОЛЕНКО: «Кого мы боялись? Этот момент разозлил и тренера, и игроков»
41-летний британец возглавил обновленный рейтинг в супертяжелом весе
Бокс | 13.05.2025, 20:59
41-летний британец возглавил обновленный рейтинг в супертяжелом весе
41-летний британец возглавил обновленный рейтинг в супертяжелом весе
Шахтер Донецк – Динамо Киев. Прогноз и анонс на финал Кубка Украины
Футбол | 14.05.2025, 12:59
Шахтер Донецк – Динамо Киев. Прогноз и анонс на финал Кубка Украины
Шахтер Донецк – Динамо Киев. Прогноз и анонс на финал Кубка Украины
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Источник: самый богатый боксер всех времен стал банкротом
Источник: самый богатый боксер всех времен стал банкротом
13.05.2025, 07:27 13
Бокс
Костюк в борьбе уступила Соболенко и покинула престижный турнир в Риме
Костюк в борьбе уступила Соболенко и покинула престижный турнир в Риме
12.05.2025, 23:50 50
Теннис
Склоним головы. Снайперская пуля оборвала жизнь чемпиона Украины по хоккею
Склоним головы. Снайперская пуля оборвала жизнь чемпиона Украины по хоккею
12.05.2025, 09:00 1
Война
Перес решил выгнать игрока Реала после провального Эль Классико
Перес решил выгнать игрока Реала после провального Эль Классико
12.05.2025, 08:52 11
Футбол
Футболист Реала досрочно покинул тренировку. Он не хочет играть в Мадриде
Футболист Реала досрочно покинул тренировку. Он не хочет играть в Мадриде
13.05.2025, 19:09 2
Футбол
У Ломаченко произошли изменения в семейном положении
У Ломаченко произошли изменения в семейном положении
12.05.2025, 08:21 6
Бокс
Кто вылетит из элиты? Турнирная таблица УПЛ за два тура до финиша
Кто вылетит из элиты? Турнирная таблица УПЛ за два тура до финиша
13.05.2025, 06:23 35
Футбол
«Теперь мы будем вместе». Анчелотти обратился к суперзвезде Барселоны
«Теперь мы будем вместе». Анчелотти обратился к суперзвезде Барселоны
12.05.2025, 18:45 3
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем