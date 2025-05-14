Защитник Байера хочет перейти в мадридский Реал вместе с Хаби Алонсо

Защитник немецкого «Байера» и сборной Эквадора Пьеро Инкапье не хочет оставаться в Бундеслиге после того, как нынешний тренер Хаби Алонсо объявил о своем переходе в испанский «Реал».

23-летний футболист планирует присоединиться к мадридскому клубу и ожидает, что команды начнут в ближайшее время переговоры о его трансфере. «Реал» готов приобрести защитника из-за постоянных проблем в обороне и травм собственных футболистов.

Инкапье перебрался в «Байер» в 2021 году из аргентинского «Тальереса» за 6,35 млн евро и стал настоящим лидером обороны в леверкузенском коллективе. В нынешнем сезоне защитник сыграл 44 матча во всех турнирах, где забил три гола и отдал две результативные передачи.

Эквадорец имеет действующий контракт до июня 2029 года, а его ориентировочная стоимость составляет 50 млн евро. Стоит отметить, что после прихода Алонсо, в Мадриде могут осуществить трансферы сразу нескольких основных игроков «Байера».