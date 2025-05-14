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  4. Ребров дал совет игрокам Динамо и Шахтера перед финалом Кубка Украины
Кубок Украины
14 мая 2025, 11:39 |
508
0

Ребров дал совет игрокам Динамо и Шахтера перед финалом Кубка Украины

Главный тренер национальной сборной Украины советует футболистам уважать друг друга

14 мая 2025, 11:39 |
508
0
Ребров дал совет игрокам Динамо и Шахтера перед финалом Кубка Украины
Getty Images/Global Images Ukraine. Сергей Ребров

Главный тренер национальной сборной Украины Сергей Ребров высказался о финальном матче Кубка Украины, где киевское «Динамо» сыграет против донецкого «Шахтера».

– Матч в Житомире вызывает повышенный интерес в футбольных кругах. Что ожидаете от этой игры?

– Какие могут быть ожидания, когда играют такие соперники! Уверен, что будет очень интересная игра – как и любое противостояние «Динамо» – «Шахтер». Тем более, что для обеих команд сезон оказался очень тяжелым, поэтому финал для каждой из них очень важен.

- Планируете побывать на этом матче или будете наблюдать за его ходом по телетрансляции?

– Да-да, буду.

– Что бы вы пожелали участникам завтрашнего матча?

– Чтобы они уважали друг друга. Это действительно бескомпромиссная игра, которая очень важна для обоих соперников. Хочу еще пожелать, чтобы команда, которая выигрывает матч, сделала это в честной борьбе, без всяких вещей вроде каких-либо провокаций и т.д. Я уверен, что завтра будет интересный и бескомпромиссный поединок, – сказал Ребров.

Уже в среду, 14 мая, донецкий «Шахтер» и киевское «Динамо» сразятся за Кубок Украины. Финальный матч состоится в Житомире.

Ранее ожиданиями от финального матча Кубка Украины поделился Виктор Леоненко

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Динамо Киев Кубок Украины по футболу Шахтер Донецк Шахтер - Динамо Киев Сергей Ребров
Олег Вахоцкий Источник: UA-Football
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