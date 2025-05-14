Сергей СИДОРЧУК: «Я не смотрю в сторону Динамо как футболист»

Бывший капитан киевского «Динамо», а ныне полузащитник бельгийского «Вестерло» Сергей Сидорчук высказался о возможном возвращении в столичный клуб.

– Недавно я видел вашу цитату, из которой следовало, что вы не исключаете завершения карьеры в киевском «Динамо»...

– Я так не говорил. Это неверная интерпретация. Я говорил, что не говорю «прощай» «Динамо» вообще. Как футболист я не хочу быть обузой для «Динамо», я не буду делать этот шаг. Если честно, я и не смотрю в сторону «Динамо», как футболист. Говорю честно, как есть. Там есть молодые ребята на моей позиции, которые развиваются. Не вижу смысла это ворошить. Те игроки, которые там сейчас есть, действительно заслуживают играть в «Динамо». И дай Бог, они вырастут в еще лучших футболистов.

Ранее Сергей Сидорчук поделился ожиданиями от финала Кубка Украины.