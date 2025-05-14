Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Сергей СИДОРЧУК: «Я не смотрю в сторону Динамо как футболист»
Украина. Премьер лига
14 мая 2025, 13:38 |
133
0

Сергей СИДОРЧУК: «Я не смотрю в сторону Динамо как футболист»

Бывший капитан киевлян не хочет быть обузой для клуба

14 мая 2025, 13:38 |
133
0
Сергей СИДОРЧУК: «Я не смотрю в сторону Динамо как футболист»
ФК Динамо Киев. Сергей Сидорчук

Бывший капитан киевского «Динамо», а ныне полузащитник бельгийского «Вестерло» Сергей Сидорчук высказался о возможном возвращении в столичный клуб.

– Недавно я видел вашу цитату, из которой следовало, что вы не исключаете завершения карьеры в киевском «Динамо»...

– Я так не говорил. Это неверная интерпретация. Я говорил, что не говорю «прощай» «Динамо» вообще. Как футболист я не хочу быть обузой для «Динамо», я не буду делать этот шаг. Если честно, я и не смотрю в сторону «Динамо», как футболист. Говорю честно, как есть. Там есть молодые ребята на моей позиции, которые развиваются. Не вижу смысла это ворошить. Те игроки, которые там сейчас есть, действительно заслуживают играть в «Динамо». И дай Бог, они вырастут в еще лучших футболистов.

Ранее Сергей Сидорчук поделился ожиданиями от финала Кубка Украины.

По теме:
Экс-форвард сборной Украины определил фаворита финала Кубка Украины
Сильнейшее Динамо в истории. 50 лет назад киевляне выиграли Кубок кубков
Лидер Серии А хочет переманить голландского нападающего из МЮ
Сергей Сидорчук Вестерло Динамо Киев трансферы трансферы УПЛ чемпионат Бельгии по футболу
Дмитрий Вус Источник: Football.ua
Оцените материал
(4)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ЛЕОНЕНКО: «Как можно смотреть УПЛ после матча Реал – Барселона?»
Футбол | 14 мая 2025, 12:48 10
ЛЕОНЕНКО: «Как можно смотреть УПЛ после матча Реал – Барселона?»
ЛЕОНЕНКО: «Как можно смотреть УПЛ после матча Реал – Барселона?»

Виктор оценил уровень игры нынешних футболистов УПЛ

Барселона составила список из восьми футболистов, которые не нужны клубу
Футбол | 13 мая 2025, 19:35 6
Барселона составила список из восьми футболистов, которые не нужны клубу
Барселона составила список из восьми футболистов, которые не нужны клубу

Спортивный директор Деку начал планировать трансферную кампанию на лето

Легендарный итальянский тренер сказал, за кого проголосует на Золотом мяче
Футбол | 14.05.2025, 13:33
Легендарный итальянский тренер сказал, за кого проголосует на Золотом мяче
Легендарный итальянский тренер сказал, за кого проголосует на Золотом мяче
2.5 часа драмы. Известна возможная соперница Свитолиной в полуфинале Рима
Теннис | 13.05.2025, 17:45
2.5 часа драмы. Известна возможная соперница Свитолиной в полуфинале Рима
2.5 часа драмы. Известна возможная соперница Свитолиной в полуфинале Рима
Элина Свитолина – Пейтон Стернс. Прогноз и анонс на матч WTA 1000 в Риме
Теннис | 13.05.2025, 17:00
Элина Свитолина – Пейтон Стернс. Прогноз и анонс на матч WTA 1000 в Риме
Элина Свитолина – Пейтон Стернс. Прогноз и анонс на матч WTA 1000 в Риме
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Оскар ДЕ ЛА ХОЙЯ: «Звезда бокса? Он трус, постоянно убегает»
Оскар ДЕ ЛА ХОЙЯ: «Звезда бокса? Он трус, постоянно убегает»
13.05.2025, 08:30
Бокс
Судаков покидает Шахтер. Уже известна зарплата Георгия в новом клубе
Судаков покидает Шахтер. Уже известна зарплата Георгия в новом клубе
13.05.2025, 10:39 28
Футбол
Чисора назвал единственного боксера, который бы победил Усика
Чисора назвал единственного боксера, который бы победил Усика
14.05.2025, 07:26
Бокс
ЧМ по хоккею. Битва Швеции и Финляндии, 7 шайб Чехии
ЧМ по хоккею. Битва Швеции и Финляндии, 7 шайб Чехии
13.05.2025, 03:25 1
Хоккей
У Ломаченко произошли изменения в семейном положении
У Ломаченко произошли изменения в семейном положении
12.05.2025, 08:21 6
Бокс
Ямаль и Рафинья больше не хотят играть с Левандовски. Нашли ему замену
Ямаль и Рафинья больше не хотят играть с Левандовски. Нашли ему замену
13.05.2025, 12:11 6
Футбол
«Теперь мы будем вместе». Анчелотти обратился к суперзвезде Барселоны
«Теперь мы будем вместе». Анчелотти обратился к суперзвезде Барселоны
12.05.2025, 18:45 3
Футбол
Кто вылетит из элиты? Турнирная таблица УПЛ за два тура до финиша
Кто вылетит из элиты? Турнирная таблица УПЛ за два тура до финиша
13.05.2025, 06:23 35
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем