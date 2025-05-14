Экс-капитан Динамо оценил шансы команд перед финалом Кубка Украины

Бывший капитан киевского «Динамо», а ныне полузащитник бельгийского «Вестерло» Сергей Сидорчук поделился ожиданиями от финала Кубка Украины 2024/25:

«Перед такими матчами шансы всегда 50/50. Когда-то мы играли финал Кубка Украины в Днепре, тоже с «Шахтером». И я тогда говорил ребятам, что финалы не играются, финалы выигрываются. Нет разницы, какой ты путь прошел до финала. В истории остаются только победители».

Матч «Шахтер» – «Динамо» состоится 14 мая в 18:30 по киевскому времени на Центральном стадионе в городе Житомир.