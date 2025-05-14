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  4. Экс-капитан Динамо оценил шансы команд перед финалом Кубка Украины
Кубок Украины
14 мая 2025, 11:46 |
362
0

Экс-капитан Динамо оценил шансы команд перед финалом Кубка Украины

Сергей Сидорчук не сумел выбрать фаворита

14 мая 2025, 11:46 |
362
0
Экс-капитан Динамо оценил шансы команд перед финалом Кубка Украины
Getty Images/Global Images Ukraine. Сергей Сидорчук

Бывший капитан киевского «Динамо», а ныне полузащитник бельгийского «Вестерло» Сергей Сидорчук поделился ожиданиями от финала Кубка Украины 2024/25:

«Перед такими матчами шансы всегда 50/50. Когда-то мы играли финал Кубка Украины в Днепре, тоже с «Шахтером». И я тогда говорил ребятам, что финалы не играются, финалы выигрываются. Нет разницы, какой ты путь прошел до финала. В истории остаются только победители».

Матч «Шахтер» – «Динамо» состоится 14 мая в 18:30 по киевскому времени на Центральном стадионе в городе Житомир.

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Динамо Киев Кубок Украины по футболу Шахтер Донецк Шахтер - Динамо Киев Сергей Сидорчук Вестерло
Дмитрий Вус Источник: Football.ua
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