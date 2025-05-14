Победит только один! Прогноз на финал Кубка Украины

14 мая в 18.30 в Житомире состоится финал Кубка Украины. В главном матче сойдутся самые принципиальные соперники украинского футбола — «Шахтёр» и «Динамо».

Команды сыграют свое 108-дерби. В новейшей истории преимущество на стороне «горняков» — 45 побед против 40 у киевлян, 22 матча закончились вничью.

Последняя встреча «Динамо» и «Шахтера» была в 26 туре УПЛ и завершилась боевой ничьей 2:2 после камбека «бело-синих» во втором тайме.

Коллективы подходят к финалу в разном состоянии. Команда Шовковского проводит свою лучшую серию сезона — 13 матчей без поражений. Однако именно Кубок может стать первым трофеем для тренера. «Шахтёр» же утратил все шансы на чемпионство и рискует не попасть в Лигу Европы. Чтобы остаться в борьбе за второй по значимости еврокубок, «горнякам» нужна только победа.

Эксперты GGBET дают такой прогноз на финал кубка:

победа «Шахтера» — 2.12;

победа «Динамо» — 3.08;

ничья — 3.48;

тотал меньше 2.5 — 1.68.

Финалы между «Динамо» и «Шахтером» традиционно напряженные и мало результативные. У 4 из 5 последних противостояний было забито не более двух мячей. Именно поэтому «тотал меньше 2.5» и выглядит особенно привлекательной ставкой.

Данный матч — это проверка амбиций, момент истины для тренеров и очередная страница в вечном противостоянии. Кто впишет своё имя золотыми буквами в историю? Смотрите линию GGBET на сайте и поддержите свою команду. GGBET – Держи свою линию!

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