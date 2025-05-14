Кубок Украины14 мая 2025, 13:25 |
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«Без успокоительного не обойтись». Жена динамовца – о финале Кубка
Мирослава Перейма-Дубинчак уже нервничает перед ответственным матчем
14 мая 2025, 13:25 |
277
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14 мая в 18:30 состоится финальный матч Кубка Украины 2024/25.
Донецкий «Шахтер» и киевское «Динамо» сыграют на центральном стадионе в Житомире.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Мирослава Перейма-Дубинчак, жена защитника столичного клуба Владислава Дубинчака, поделилась ожиданиями от этого поединка:
«Я уже начинаю нервничать относительно вечерней игры, чувствую, что без успокоительного не обойтись!»
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