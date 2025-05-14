«Без успокоительного не обойтись». Жена динамовца – о финале Кубка

14 мая в 18:30 состоится финальный матч Кубка Украины 2024/25.

Донецкий «Шахтер» и киевское «Динамо» сыграют на центральном стадионе в Житомире.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Мирослава Перейма-Дубинчак, жена защитника столичного клуба Владислава Дубинчака, поделилась ожиданиями от этого поединка:

«Я уже начинаю нервничать относительно вечерней игры, чувствую, что без успокоительного не обойтись!»