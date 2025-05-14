Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. «Без успокоительного не обойтись». Жена динамовца – о финале Кубка
Кубок Украины
14 мая 2025, 13:25 |
277
1

«Без успокоительного не обойтись». Жена динамовца – о финале Кубка

Мирослава Перейма-Дубинчак уже нервничает перед ответственным матчем

14 мая 2025, 13:25 |
277
1
«Без успокоительного не обойтись». Жена динамовца – о финале Кубка
ФК Динамо Киев. Владислав Дубинчак

14 мая в 18:30 состоится финальный матч Кубка Украины 2024/25.

Донецкий «Шахтер» и киевское «Динамо» сыграют на центральном стадионе в Житомире.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Мирослава Перейма-Дубинчак, жена защитника столичного клуба Владислава Дубинчака, поделилась ожиданиями от этого поединка:

«Я уже начинаю нервничать относительно вечерней игры, чувствую, что без успокоительного не обойтись!»

По теме:
Экс-футболист Динамо: «Не вижу никакого стиля в игре Шовковского»
Экс-форвард сборной Украины определил фаворита финала Кубка Украины
Сильнейшее Динамо в истории. 50 лет назад киевляне выиграли Кубок кубков
Динамо Киев Кубок Украины по футболу Шахтер Донецк Шахтер - Динамо Киев Владислав Дубинчак lifestyle
Дмитрий Вус Источник: Telegram
Оцените материал
(5)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

САБО: «Суркис не будет этим заниматься, хоть он и любит дочь»
Футбол | 14 мая 2025, 13:41 0
САБО: «Суркис не будет этим заниматься, хоть он и любит дочь»
САБО: «Суркис не будет этим заниматься, хоть он и любит дочь»

Йожеф высказался о Кристиане Биловаре и Николае Шапаренко

Футболист Реала досрочно покинул тренировку. Он не хочет играть в Мадриде
Футбол | 13 мая 2025, 19:09 2
Футболист Реала досрочно покинул тренировку. Он не хочет играть в Мадриде
Футболист Реала досрочно покинул тренировку. Он не хочет играть в Мадриде

Родриго поговорил с Карло Анчелотти и ушел с поля во время занятий

Где смотреть онлайн финал Кубка Украины Шахтер – Динамо
Футбол | 14.05.2025, 05:45
Где смотреть онлайн финал Кубка Украины Шахтер – Динамо
Где смотреть онлайн финал Кубка Украины Шахтер – Динамо
Динамо вдвое увеличит зарплату форварду, которым интересуются клубы АПЛ
Футбол | 14.05.2025, 10:34
Динамо вдвое увеличит зарплату форварду, которым интересуются клубы АПЛ
Динамо вдвое увеличит зарплату форварду, которым интересуются клубы АПЛ
ЯРМОЛЕНКО: «Кого мы боялись? Этот момент разозлил и тренера, и игроков»
Футбол | 13.05.2025, 19:55
ЯРМОЛЕНКО: «Кого мы боялись? Этот момент разозлил и тренера, и игроков»
ЯРМОЛЕНКО: «Кого мы боялись? Этот момент разозлил и тренера, и игроков»
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Fitness.sports
Страсти накаляются
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
«Она заставила меня». Соболенко прокомментировала победу над Костюк в Риме
«Она заставила меня». Соболенко прокомментировала победу над Костюк в Риме
13.05.2025, 13:35 5
Теннис
Костюк в борьбе уступила Соболенко и покинула престижный турнир в Риме
Костюк в борьбе уступила Соболенко и покинула престижный турнир в Риме
12.05.2025, 23:50 50
Теннис
Поймали с поличным. Известна причина увольнения Ашура из Полесья
Поймали с поличным. Известна причина увольнения Ашура из Полесья
12.05.2025, 14:40 20
Футбол
Элина Свитолина – Пейтон Стернс. Прогноз и анонс на матч WTA 1000 в Риме
Элина Свитолина – Пейтон Стернс. Прогноз и анонс на матч WTA 1000 в Риме
13.05.2025, 17:00 32
Теннис
Склоним головы. Снайперская пуля оборвала жизнь чемпиона Украины по хоккею
Склоним головы. Снайперская пуля оборвала жизнь чемпиона Украины по хоккею
12.05.2025, 09:00 1
Война
«Теперь мы будем вместе». Анчелотти обратился к суперзвезде Барселоны
«Теперь мы будем вместе». Анчелотти обратился к суперзвезде Барселоны
12.05.2025, 18:45 3
Футбол
Перес решил выгнать игрока Реала после провального Эль Классико
Перес решил выгнать игрока Реала после провального Эль Классико
12.05.2025, 08:52 11
Футбол
В Арсенале приняли категорическое решение по Зинченко
В Арсенале приняли категорическое решение по Зинченко
13.05.2025, 16:05 15
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем