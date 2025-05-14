ХАЦКЕВИЧ: «Биловар? Мог бы ответить словами российского рэпера»

Бывший игрок и тренер киевского «Динамо» Александр Хацкевич высказался о нынешних игроках столичного клуба – Кристиане Биловаре и Николае Шапаренко.

– Шапаренко без пяти минут зять Шацких, Биловар – зять Суркиса. Как думаете, это дает им блат или наоборот – давит психологически и на них лежит больше ответственности?

– Я бы мог ответить словами российского рэпера: «Зять – ничего возьмет», но не буду этого делать. Честно скажу, я не знаю, давит это на них или нет. Это надо с ребятами пообщаться, чтобы узнать. Когда мой штаб работал в «Динамо», то Шапаренко еще не встречался с Кристиной Шацких. Думаю, на Колю это давит в меньшей степени, чем на Биловара, потому что Максим Шацких не работает в «Динамо». А Биловар – зять президента клуба, поэтому на Кристиана оказывается большее давление.

Ранее Александр Хацкевич оценил шансы «Динамо» и «Шахтера» в финале Кубка Украины.