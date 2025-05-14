Рафинья хочет вернуть суперзвезду в Барсу и образовать трио вместе с Ямалем

Руководство каталонской «Барселоны» рассматривает возможность подписания бразильского вингера «Сантоса» Неймара, сообщает издание Madrid-Barcelona.

По информации источника, в трансфере 33-летнего футболиста также заинтересован один из лидеров команды – его соотечественник Рафинья. Он считает, что Неймар станет идеальным дополнением к его трио с Ламином Ямалем, поэтому попытается лично убедить главного тренера «сине-гранатовых» Ханси Флика в необходимости подписания игрока.

В 2025 году Неймар провел 9 матчей на клубном уровне, отметившись 3 забитым мячом и 3 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает стоимость звезды в 15 миллионов евро, а его контракт с «Сантосом» рассчитан до лета 2025 года.

Ранее сообщалось, что Рафинья и Ламин Ямаль больше не хотят играть с Робертом Левандовски.