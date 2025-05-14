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  4. Рафинья хочет вернуть суперзвезду в Барсу и образовать трио вместе с Ямалем
Испания
14 мая 2025, 11:28 |
2094
0

Рафинья хочет вернуть суперзвезду в Барсу и образовать трио вместе с Ямалем

Бразилец попытается убедить Флика подписать Неймара

14 мая 2025, 11:28 |
2094
0
Рафинья хочет вернуть суперзвезду в Барсу и образовать трио вместе с Ямалем
Getty Images/Global Images Ukraine. Рафинья

Руководство каталонской «Барселоны» рассматривает возможность подписания бразильского вингера «Сантоса» Неймара, сообщает издание Madrid-Barcelona.

По информации источника, в трансфере 33-летнего футболиста также заинтересован один из лидеров команды – его соотечественник Рафинья. Он считает, что Неймар станет идеальным дополнением к его трио с Ламином Ямалем, поэтому попытается лично убедить главного тренера «сине-гранатовых» Ханси Флика в необходимости подписания игрока.

В 2025 году Неймар провел 9 матчей на клубном уровне, отметившись 3 забитым мячом и 3 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает стоимость звезды в 15 миллионов евро, а его контракт с «Сантосом» рассчитан до лета 2025 года.

Ранее сообщалось, что Рафинья и Ламин Ямаль больше не хотят играть с Робертом Левандовски.

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Рафинья Диас Неймар Ламин Ямаль Ханс-Дитер Флик Барселона Сантос трансферы трансферы Ла Лиги чемпионат Бразилии по футболу свободный агент
Дмитрий Вус Источник
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