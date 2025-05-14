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  4. ЛЕОНЕНКО: «Как можно смотреть УПЛ после матча Реал – Барселона?»
Украина. Премьер лига
14 мая 2025, 12:48 |
513
10

ЛЕОНЕНКО: «Как можно смотреть УПЛ после матча Реал – Барселона?»

Виктор оценил уровень игры нынешних футболистов УПЛ

14 мая 2025, 12:48 |
513
10
ЛЕОНЕНКО: «Как можно смотреть УПЛ после матча Реал – Барселона?»
Instagram. Виктор Леоненко

Бывший футболист «Динамо» Виктор Леоненко рассказал, как относится к премиям в нынешнем украинском футболе. Виктор достаточно низко оценил уровень нашего чемпионата.

– Как думаете, какие сейчас премии в Динамо и Шахтере за победу в очном матче?

– Мне это неинтересно. Сейчас вообще футболисты должны платить, а не им. Сегодня бутсы легче кольца, прекрасная инфраструктура, поля. А футболисты ничего не показывают. Вот как можно смотреть УПЛ после матча Реал – Барселона?– сказал Виктор.

Уже в среду, 14 мая, донецкий «Шахтер» и киевское «Динамо» сразятся за Кубок Украины. Финальный матч состоится в Житомире.

Ранее ожиданиями от финального матча Кубка Украины поделился Виктор Леоненко

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Динамо Киев Кубок Украины по футболу Виктор Леоненко Шахтер Донецк Шахтер - Динамо Киев
Олег Вахоцкий Источник
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Комментарии 10
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potemkin78
Леоненко пересмотри матчи ДК 92-96 годиков в ЧУ.
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0
serhiy
Сссерівська гнида яка вічно срає на все українське . Підерас !
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-1
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kadaad
Привет м а й д а у н у 2014-го!
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-4
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