ЛЕОНЕНКО: «Как можно смотреть УПЛ после матча Реал – Барселона?»

Бывший футболист «Динамо» Виктор Леоненко рассказал, как относится к премиям в нынешнем украинском футболе. Виктор достаточно низко оценил уровень нашего чемпионата.

– Как думаете, какие сейчас премии в Динамо и Шахтере за победу в очном матче?

– Мне это неинтересно. Сейчас вообще футболисты должны платить, а не им. Сегодня бутсы легче кольца, прекрасная инфраструктура, поля. А футболисты ничего не показывают. Вот как можно смотреть УПЛ после матча Реал – Барселона?– сказал Виктор.

Уже в среду, 14 мая, донецкий «Шахтер» и киевское «Динамо» сразятся за Кубок Украины. Финальный матч состоится в Житомире.

Ранее ожиданиями от финального матча Кубка Украины поделился Виктор Леоненко