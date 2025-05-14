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  4. Виктор ЛЕОНЕНКО: «Шахтер не угадал с Пушичем, как и с Фонсекой и Каштру»
Кубок Украины
14 мая 2025, 11:21 |
529
4

Виктор ЛЕОНЕНКО: «Шахтер не угадал с Пушичем, как и с Фонсекой и Каштру»

Виктор не верит в нынешнего тренера «горняков»

14 мая 2025, 11:21 |
529
4
Виктор ЛЕОНЕНКО: «Шахтер не угадал с Пушичем, как и с Фонсекой и Каштру»
ФК Шахтер Донецк. Марино Пушич

Бывший футболист киевского «Динамо» Виктор Леоненко рассказал, смогут ли нынешние легионеры донецкого «Шахтера» дорасти до уровня бывших звезд «горняков».

– Шахтер этой зимой купил бразильцев на 32 миллиона евро. Как думаете, они вырастут в топ-звезд, как Фернандиньо и Виллиан?

– Должны. Сейчас такой уровень, что даже хорошему футболисту нужно время. Это нашему поколению времени не давали – купили и сразу играй! Сейчас легионеры должны сыграться, пройти адаптацию, менталитет большую роль играет. К тому же все наши футболисты привыкли пенять на дорогу, как будто к ним никто на автобусах и поездах не ездил.

Смогут ли бразильцы Шахтера дорасти до уровня Виллиана и Фернандиньо? Хотелось бы, но сначала им нужно тренера найти. Шахтер не угадал с Пушичем, как и с Фонсекой и Каштру. Для меня тренер – это тот, при котором растут футболисты, а португальцы уже с готовыми работали, – сказал Леоненко.

Донецкий «Шахтер» проваливает нынешний сезон, что вызывает много слухов об увольнении Марино Пушича с должности главного тренера «горняков». На должность коуча активно сватают Арду Турана.

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Виктор Леоненко Шахтер Донецк Фернандиньо Виллиан Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу Луиш Каштру Паулу Фонсека
Олег Вахоцкий Источник
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Комментарии 4
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Golhrenshtanga
Ну другого Луческу вони наврядчи знайдуть,а Топ тренер в Шахтар не піде
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0
Перець
Тільки сирник врятує команду
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0
Gargantua81
ну Фонсека как раз им много дал
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