Виктор ЛЕОНЕНКО: «Шахтер не угадал с Пушичем, как и с Фонсекой и Каштру»

Бывший футболист киевского «Динамо» Виктор Леоненко рассказал, смогут ли нынешние легионеры донецкого «Шахтера» дорасти до уровня бывших звезд «горняков».

– Шахтер этой зимой купил бразильцев на 32 миллиона евро. Как думаете, они вырастут в топ-звезд, как Фернандиньо и Виллиан?

– Должны. Сейчас такой уровень, что даже хорошему футболисту нужно время. Это нашему поколению времени не давали – купили и сразу играй! Сейчас легионеры должны сыграться, пройти адаптацию, менталитет большую роль играет. К тому же все наши футболисты привыкли пенять на дорогу, как будто к ним никто на автобусах и поездах не ездил.

Смогут ли бразильцы Шахтера дорасти до уровня Виллиана и Фернандиньо? Хотелось бы, но сначала им нужно тренера найти. Шахтер не угадал с Пушичем, как и с Фонсекой и Каштру. Для меня тренер – это тот, при котором растут футболисты, а португальцы уже с готовыми работали, – сказал Леоненко.

Донецкий «Шахтер» проваливает нынешний сезон, что вызывает много слухов об увольнении Марино Пушича с должности главного тренера «горняков». На должность коуча активно сватают Арду Турана.