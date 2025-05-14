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Кубок Украины
14 мая 2025, 05:42 | Обновлено 14 мая 2025, 06:06
63
0

ФОТО. Как Шахтер готовится к финалу Кубка Украины против Динамо

В общую группу вернулись Дмитрий Ризнык, Николай Матвиенко, Георгий Судаков

14 мая 2025, 05:42 | Обновлено 14 мая 2025, 06:06
63
0
ФОТО. Как Шахтер готовится к финалу Кубка Украины против Динамо
ФК Шахтер

Футболисты «Шахтера» готовятся к финальному матчу Кубка Украины с «Динамо», который состоится в среду, 14 мая, в Житомире.

«Горняки» провели тренировку на своей базе в спорткомплексе «Святошин».

Занятие началось с традиционной активации в фитнес-зале, после чего игроки вышли на поле, где провели разминку и выполнили серию упражнений на удержание мяча. Основная часть сессии была посвящена тактическим наработкам, работе над игровыми аспектами и стандартными положениями.

Вратарь Дмитрий Ризник, защитник Николай Матвиенко и полузащитник Георгий Судаков занимались в общей группе.

Финал Кубка Украины «Шахтер» – «Динамо» состоится 14 мая в 18:30 в Житомире на Центральном городском стадионе «Полесье».

ФОТО. Как Шахтер готовится к финалу Кубка Украины против Динамо

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Николай Степанов Источник: ФК Шахтер Донецк
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