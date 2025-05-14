Главный тренер «Эюпспора» Арда Туран совершил неожиданный поступок после матча чемпионата Турции против клуба «Касымпаша» (0:3).

10 мая Туран пришел на послематчевое интервью с букетом цветов. Он лично вручил его журналистке Нур Бильге и поздравил ее с беременностью.

Туран с улыбкой, даря цветы будущей маме, сказал: «Мы слышали, что вы беременны. В жизни есть вещи важнее футбола».

Этот трогательный момент произошел в День матери, который в этом году отмечался 11 мая.

Турецкий специалист Арда Туран является главным кандидатом на замену Марино Пушича на посту главного тренера «Шахтера».

ВИДЕО. Турецкий коуч Арда Туран подарил цветы беременной журналистке