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Украина. Премьер лига
14 мая 2025, 02:32 | Обновлено 14 мая 2025, 02:47
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Виталий ПОНОМАРЕВ: «В последних трех матчах Рух набрал 7 очков»

Главный тренер «Руха» прокомментировал победу над «Вересом»

14 мая 2025, 02:32 | Обновлено 14 мая 2025, 02:47
20
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Виталий ПОНОМАРЕВ: «В последних трех матчах Рух набрал 7 очков»
ФК Рух. Виталий Пономарев

Главный тренер «Руха» Виталий Пономарев прокомментировал победу над «Вересом» (2:0) в матче 28-го тура УПЛ:

«Мы были настроены на победу в этом матче, ведь в первом круге провели плохой матч в Ровно. Поэтому хотелось взять реванш у «Вереса». В каждой игре будут замечания к игрокам, и этот поединок – не исключение.

У нас молодая команда, но эта молодежь должна быть мотивированной, чтобы дальше прогрессировать и демонстрировать все свои возможности. К сожалению, не все футболисты выполнили тренерские установки и не показали свой максимум. У меня были замечания к конкретным игрокам, потому что это проблема, когда 20-летний футболист не выкладывается на поле на все 100%.

В последних трех матчах мы набрали 7 очков: 2 победы и одна ничья. И во всех этих играх Олег Горин выходил в стартовом составе, выступал надежно, а сегодня еще и забил гол. Это действительно качественный и универсальный игрок, ведь Олег может сыграть и в центре поля, и в центре защиты. Такие футболисты очень ценны, потому что закрывают несколько позиций, и мы довольны тем, как Горин сейчас играет.

Иван Денисов – хороший и перспективный молодой футболист. Однако ему следует понять, что останавливаться в развитии нельзя и нужно работать еще больше и лучше. Только тогда можно развиваться и прогрессировать. У него впереди много работы, и если он правильно будет подходить к делу, то вырастет в очень качественного игрока.

Меня радует, что в каждом матче мы имеем возможность проводить ротацию, потому что в команде есть хорошая конкуренция. Те игроки, которые с начала второй части сезона не были основными, сейчас показывают хорошую игру и получают свой шанс. Хочется в каждом поединке играть на победу, и на поле будут выходить те футболисты, которые заслуживают попасть в стартовый состав».

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чемпионат Украины по футболу Верес Ровно пресс-конференция Украинская Премьер-лига Рух Львов Рух - Верес Виталий Пономарев
Николай Степанов Источник: ФК Рух Львов
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