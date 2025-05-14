Никто столько не заплатит. Названа сумма, которую Шахтер просит за Судакова
Николо Скира оценил ситуацию с украинским хавбеком
Авторитетный итальянский инсайдер Николо Скира прокомментировал ситуацию с возможным трансфером в другой клуб полузащитника донецкого «Шахтера» Георгия Судакова.
«Судаков – очень талантливый игрок, у него есть сумма отступных в контракте в размере 150 млн евро, но никто не собирается ее платить. «Шахтер» хотел бы получить как минимум половину суммы, но эта просьба отпугивала потенциальных покупателей: «Юве», «Арсенал», «Сити» пробовали, но так и не заключили сделку.
Если сумма его трансфера составит 35-40 млн, то он обладает характеристиками, талантом и качествами, которые могут сделать его доминирующим игроком в Серии А. Если же цифры не уменьшатся, то его будет сложно продать. О его отъезде говорят уже год, но он все еще остается в Украине», – цитирует Скиру Napoli Magazine.
Ранее стали известны детали предложения «Наполи» по Судакову.
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