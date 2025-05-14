«Лунин – малейшая проблема». Известно, кто уйдет из Реала с приходом Алонсо

Будущий главный тренер мадридского «Реала» Хаби Алонсо уже определился с судьбой некоторых игроков своей новой команды, сообщает ABC.

Так, по информации источника, летом «сливочных» точно покинут Лукас Васкес и Хесус Вальехо, у которых истекает срок действия контрактов. Также с большой долей вероятности Мадрид покинет Родриго Гоес и кто-то из пары левых защитников – Ферлан Менди или же Фран Гарсия.

Отмечается, что Килиан Мбаппе станет главной звездой нового проекта. Джуд Беллингем и Винисиус Жуниор также будут важными фигурами в команде, но все же будут находиться в иерархии позади французского нападающего.

Также Алонсо уже определился, что хотел бы оставить в команде Дани Себальоса. Судьбу Луки Модрича он решит позже – после того, как оценит лично его текущий уровень. Также неопределенным остается будущее Давида Алабы – австриец имеет одну из самых высоких зарплат в клубе и полностью доволен своим положением, поэтому избавиться от него «сливочным» будет трудно.

Относительно судьбы вратаря Андрея Лунина источник пишет: «Украинец уже доказал, что он является голкипером, который способен играть за «Реал», но, возможно, пришло время, когда этот статус ему надоел. Именно поэтому «Мадрид» изучает рынок вратарей. Без спешки, но и без пауз. Это наименьшая из проблем клуба и Хаби, но это не значит, что ее не принимают во внимание».

Ранее Фабрицио Романо высказался о будущем Лунина.