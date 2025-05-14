Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Украинца могут отпустить. В Роме растут сомнения по будущему Довбика
Италия
14 мая 2025, 01:24 |
141
0

Украинца могут отпустить. В Роме растут сомнения по будущему Довбика

Артем может покинуть Рим всего через год после перехода из Жироны

14 мая 2025, 01:24 |
141
0
Украинца могут отпустить. В Роме растут сомнения по будущему Довбика
Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик

В итальянской «Роме» растут сомнения относительно будущего в клубе украинского форварда Артема Довбика, сообщает forzaroma.info.

По информации источника, игра 27-летнего нападающего в последние месяцы вызвала лишь разочарование, несмотря на то, что команда нуждалась в его помощи в борьбе за место в Лиге чемпионов. Артем занимает лишь 28-е место среди всех форвардов Серии А по потенциальным голевым передачам (0,36 на 100 пасов), 29-е – по количеству успешных дриблингов (37) и лишь 43-е – по проценту выигранных единоборств (28%).

В связи с такими выступлениями в «Роме» не относят украинца к когорте игроков, которых не отпустят ни при каких обстоятельствах. «Клубу будут нужны деньги, и если выбор будет стоять между украинцем и Коне или Свиларом, то руководство не будет думать дважды», – пишет источник.

В текущем сезоне Довбик сыграл за «Рому» 45 матчей, забил 17 голов и отдал 4 результативные передачи. Контракт Артема с римским клубом рассчитан до лета 2029 года.

Ранее в Италии рассказали, как «Роме» быть с Довбиком.

По теме:
Никто столько не заплатит. Названа сумма, которую Шахтер просит за Судакова
«Лунин – малейшая проблема». Известно, кто уйдет из Реала с приходом Алонсо
Романо раскрыл, кто сделал предложение по Судакову. Есть реакция Шахтера
Артем Довбик Рома Рим трансферы трансферы Серии A
Антон Романенко
Антон Романенко Sport.ua
Оцените материал
(4)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Шахтер Донецк – Динамо Киев. Прогноз и анонс на финал Кубка Украины
Футбол | 13 мая 2025, 21:59 36
Шахтер Донецк – Динамо Киев. Прогноз и анонс на финал Кубка Украины
Шахтер Донецк – Динамо Киев. Прогноз и анонс на финал Кубка Украины

Решающий поединок состоится 14 мая и начнется в 18:30 по Киеву

Оскар ДЕ ЛА ХОЙЯ: «Звезда бокса? Он трус, постоянно убегает»
Бокс | 13 мая 2025, 08:30 0
Оскар ДЕ ЛА ХОЙЯ: «Звезда бокса? Он трус, постоянно убегает»
Оскар ДЕ ЛА ХОЙЯ: «Звезда бокса? Он трус, постоянно убегает»

Легендарный боксер – о Дэвине Хэйни

Обновлен рейтинг Золотого мяча после матча Барса – Реал. Кто теперь лидер?
Футбол | 14.05.2025, 00:21
Обновлен рейтинг Золотого мяча после матча Барса – Реал. Кто теперь лидер?
Обновлен рейтинг Золотого мяча после матча Барса – Реал. Кто теперь лидер?
Чемпионат мира по хоккею. Календарь и результаты матчей (обновляется)
Хоккей | 13.05.2025, 09:55
Чемпионат мира по хоккею. Календарь и результаты матчей (обновляется)
Чемпионат мира по хоккею. Календарь и результаты матчей (обновляется)
Элина Свитолина – Пейтон Стернс. Прогноз и анонс на матч WTA 1000 в Риме
Теннис | 13.05.2025, 17:00
Элина Свитолина – Пейтон Стернс. Прогноз и анонс на матч WTA 1000 в Риме
Элина Свитолина – Пейтон Стернс. Прогноз и анонс на матч WTA 1000 в Риме
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Анчелотти назвал двух игроков Реала, которые виноваты в фиаско против Барсы
Анчелотти назвал двух игроков Реала, которые виноваты в фиаско против Барсы
12.05.2025, 00:21 3
Футбол
«Она заставила меня». Соболенко прокомментировала победу над Костюк в Риме
«Она заставила меня». Соболенко прокомментировала победу над Костюк в Риме
13.05.2025, 13:35 4
Теннис
Реал после поражения от Барселоны определился с судьбой Лунина
Реал после поражения от Барселоны определился с судьбой Лунина
12.05.2025, 07:45 12
Футбол
Кто вылетит из элиты? Турнирная таблица УПЛ за два тура до финиша
Кто вылетит из элиты? Турнирная таблица УПЛ за два тура до финиша
13.05.2025, 06:23 35
Футбол
Джошуа анонсировал невероятный бой. Поединок ждали миллионы
Джошуа анонсировал невероятный бой. Поединок ждали миллионы
12.05.2025, 02:15 4
Бокс
Судаков покидает Шахтер. Уже известна зарплата Георгия в новом клубе
Судаков покидает Шахтер. Уже известна зарплата Георгия в новом клубе
13.05.2025, 10:39 26
Футбол
Обновлен рейтинг лучших боксеров в мире. На каком месте Усик?
Обновлен рейтинг лучших боксеров в мире. На каком месте Усик?
12.05.2025, 00:03 2
Бокс
Склоним головы. Снайперская пуля оборвала жизнь чемпиона Украины по хоккею
Склоним головы. Снайперская пуля оборвала жизнь чемпиона Украины по хоккею
12.05.2025, 09:00 1
Война
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем