Украинца могут отпустить. В Роме растут сомнения по будущему Довбика

В итальянской «Роме» растут сомнения относительно будущего в клубе украинского форварда Артема Довбика, сообщает forzaroma.info.

По информации источника, игра 27-летнего нападающего в последние месяцы вызвала лишь разочарование, несмотря на то, что команда нуждалась в его помощи в борьбе за место в Лиге чемпионов. Артем занимает лишь 28-е место среди всех форвардов Серии А по потенциальным голевым передачам (0,36 на 100 пасов), 29-е – по количеству успешных дриблингов (37) и лишь 43-е – по проценту выигранных единоборств (28%).

В связи с такими выступлениями в «Роме» не относят украинца к когорте игроков, которых не отпустят ни при каких обстоятельствах. «Клубу будут нужны деньги, и если выбор будет стоять между украинцем и Коне или Свиларом, то руководство не будет думать дважды», – пишет источник.

В текущем сезоне Довбик сыграл за «Рому» 45 матчей, забил 17 голов и отдал 4 результативные передачи. Контракт Артема с римским клубом рассчитан до лета 2029 года.

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