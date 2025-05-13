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  4. Барселона планирует продлить контракт с одним из лучших игроков в мире
Испания
13 мая 2025, 22:33 |
487
0

Барселона планирует продлить контракт с одним из лучших игроков в мире

Спортивный директор клуба Деку уверен, что Ламин Ямаль останется в Испании

13 мая 2025, 22:33 |
487
0
Барселона планирует продлить контракт с одним из лучших игроков в мире
Getty Images/Global Images Ukraine. Ламин Ямаль

Испанская «Барселона» сделает все возможное, чтобы продлить контракт с 17-летним вингером Ламоном Ямалем. В клубе считают игрока «одним из лучших футболистов мира».

Испанец пообещал клубу, что подпишет новое соглашение в июле, когда ему исполнится 18 лет. Нынешний контракт заканчивается в июне следующего года. Спортивный директор каталонской команды Деку прокомментировал ситуацию вокруг вундеркинда:

«Игрок должен быть счастлив там, где он находится, но я не вижу лучшего места для Ламина. Этот парень вырос здесь. У этого поколения игроков есть шанс войти в историю. Поставив себя на его место, я бы хотел остаться в «Барселоне». Я не вижу никаких проблем, тем более, что у него контракт до 2026 года. Продление в конечном итоге произойдет», – уверен Деку.

В нынешнем сезоне Ямаль провел 52 матча во всех турнирах, в которых забил 16 голов и отдал 24 результативные передачи. Ориентировочная стоимость футболиста составляет 180 млн евро.

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чемпионат Испании по футболу Ла Лига Барселона Ламин Ямаль Деку продление контракта
Николай Титюк Источник: ESPN
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