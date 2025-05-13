Челси – Манчестер Юнайтед. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
Поединок состоится 16 мая в 22:15 по Киеву
В пятницу, 16 мая, состоится матч 37-го тура АПЛ «Челси» – «Манчестер Юнайтед». Встреча пройдёт на стадионе «Стэмфорд Бридж» в Лондоне.
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Челси
После неожиданного результата в матче с «Ипсвич Таун» (2:2), «Челси» одержал три победы подряд. Команда Энцо Марески обыграла «Фулхэм» (2:1), «Эвертон» (1:0) и «Ливерпуль» (3:1). Победную серию «пенсионеров» прервал «Ньюкасл». «Челси» пропустил на 2-й и 90-й минутах и потерпел поражение со счетом 0:2. После этой неудачи «Челси» идет на пятом месте и продолжает борьбу за путевку в Лигу чемпионов. Но в спину команде дышат «Астон Вилла» и «Ноттингем Форест».
Манчестер Юнайтед
«Манчестер Юнайтед» не выигрывал в АПЛ с 16 марта. Из последних пяти матчей в чемпионате Англии команда Рубена Аморима проиграла четыре и сыграла вничью с «Борнмутом» (1:1). Так в предыдущих двух турах «Манчестер Юнайтед» уступил «Брентфорду» (3:4) и «Вест Хэму» (0:2). В турнирной таблице команда занимает 16 место. Но шанс скрасить провальный сезон у «Манчестер Юнайтед» будет. Подопечные Аморима вышли в финал Лиги Европы и в битве за трофей сойдутся с «Тоттенхэмом». На кону также будет стоять путевка в Лигу чемпионов на следующий сезон.
Личные встречи
Поединок первого круга закончился вничью 1:1. Из последних пяти матчей в АПЛ «Челси» выиграл один. Две победы на счету «Манчестер Юнайтед».
«Челси» – «Манчестер Юнайтед»: ключевая статистика и тренды
В домашних матчах АПЛ «Челси» забивает в среднем по 1,89 гола за игру. Средняя результативность «Манчестер Юнайтед» в гостях составляет 1,17 гола за матч.
Возможные составы
- «Челси»: Санчес, Кукурелья, Кайседо, Колуилл, Чалоба, Фернандес, Лавиа, Палмер, Мадуэке, Нету, Джеймс.
- «Манчестер Юнайтед»: Онана, Шоу, Йоро, Мазрауи, Майну, Маунт, Амасс, Диалло, Угарте, Фернандеш, Хойлунд.
Прогноз
«Челси» нужны очки, а «Манчестер Юнайтед» попробует наконец-то прервать серию неудач. Возможен вариант, что забьют обе команды. Букмекерская компания betking оценивает вероятность такого исхода коэффициентом 1,74.
22:15
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