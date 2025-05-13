Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Челси – Манчестер Юнайтед. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
Чемпионат Англии
Челси
16.05.2025 22:15 - : -
Манчестер Юнайтед
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Англия
13 мая 2025, 21:47 |
144
0

Челси – Манчестер Юнайтед. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии

Поединок состоится 16 мая в 22:15 по Киеву

13 мая 2025, 21:47 |
144
0
Челси – Манчестер Юнайтед. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
Getty Images/Global Images Ukraine. Челси

В пятницу, 16 мая, состоится матч 37-го тура АПЛ «Челси» – «Манчестер Юнайтед». Встреча пройдёт на стадионе «Стэмфорд Бридж» в Лондоне.

Sport.ua совместно с betking анонсирует предстоящий поединок!

Челси

После неожиданного результата в матче с «Ипсвич Таун» (2:2), «Челси» одержал три победы подряд. Команда Энцо Марески обыграла «Фулхэм» (2:1), «Эвертон» (1:0) и «Ливерпуль» (3:1). Победную серию «пенсионеров» прервал «Ньюкасл». «Челси» пропустил на 2-й и 90-й минутах и потерпел поражение со счетом 0:2. После этой неудачи «Челси» идет на пятом месте и продолжает борьбу за путевку в Лигу чемпионов. Но в спину команде дышат «Астон Вилла» и «Ноттингем Форест».

Манчестер Юнайтед

«Манчестер Юнайтед» не выигрывал в АПЛ с 16 марта. Из последних пяти матчей в чемпионате Англии команда Рубена Аморима проиграла четыре и сыграла вничью с «Борнмутом» (1:1). Так в предыдущих двух турах «Манчестер Юнайтед» уступил «Брентфорду» (3:4) и «Вест Хэму» (0:2). В турнирной таблице команда занимает 16 место. Но шанс скрасить провальный сезон у «Манчестер Юнайтед» будет. Подопечные Аморима вышли в финал Лиги Европы и в битве за трофей сойдутся с «Тоттенхэмом». На кону также будет стоять путевка в Лигу чемпионов на следующий сезон.

Личные встречи

Поединок первого круга закончился вничью 1:1. Из последних пяти матчей в АПЛ «Челси» выиграл один. Две победы на счету «Манчестер Юнайтед».

«Челси» – «Манчестер Юнайтед»: ключевая статистика и тренды

В домашних матчах АПЛ «Челси» забивает в среднем по 1,89 гола за игру. Средняя результативность «Манчестер Юнайтед» в гостях составляет 1,17 гола за матч.

Возможные составы

  • «Челси»: Санчес, Кукурелья, Кайседо, Колуилл, Чалоба, Фернандес, Лавиа, Палмер, Мадуэке, Нету, Джеймс.
  • «Манчестер Юнайтед»: Онана, Шоу, Йоро, Мазрауи, Майну, Маунт, Амасс, Диалло, Угарте, Фернандеш, Хойлунд.

Прогноз

«Челси» нужны очки, а «Манчестер Юнайтед» попробует наконец-то прервать серию неудач. Возможен вариант, что забьют обе команды. Букмекерская компания betking оценивает вероятность такого исхода коэффициентом 1,74.

Прогноз Sport.ua
Челси
16 мая 2025 -
22:15
Манчестер Юнайтед
забьют обе команды 1,74 Сделать ставку

РЕКЛАМА

УЧАСТИЕ В АЗАРТНЫХ ИГРАХ МОЖЕТ ВЫЗЫВАТЬ ИГРОВУЮ ЗАВИСИМОСТЬ. ПРИДЕРЖИВАЙТЕСЬ ПРАВИЛ (ПРИНЦИПОВ) ОТВЕТСТВЕННОЙ ИГРЫ.

ООО "СЛОТС Ю.ЭЙ." Лицензия на ведение деятельности по организации и проведению букмекерской деятельности в сети Интернет от 05.12.2024 (Решение Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей №559 от 21.11.2024). Срок действия лицензии 5 лет.

По теме:
Эвертон – Саутгемптон. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
Трабзонспор – Галатасарай. Анонс и прогноз на финал Кубка Турции
Кристал Пэлас – Манчестер Сити. Прогноз и анонс на финал Кубка Англии
Челси - Манчестер Юнайтед Челси Манчестер Юнайтед чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига прогнозы прогнозы на футбол
Сергей Турчак
Сергей Турчак Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

В Арсенале приняли категорическое решение по Зинченко
Футбол | 13 мая 2025, 16:05 12
В Арсенале приняли категорическое решение по Зинченко
В Арсенале приняли категорическое решение по Зинченко

Украинец летом покинет лондонский клуб

Источник: самый дорогой игрок Динамо покинет клуб летом
Футбол | 13 мая 2025, 09:15 8
Источник: самый дорогой игрок Динамо покинет клуб летом
Источник: самый дорогой игрок Динамо покинет клуб летом

Владимир Бражко проводит свой последний сезон в киевском клубе

Чемпионат мира по хоккею. Календарь и результаты матчей (обновляется)
Хоккей | 13.05.2025, 09:55
Чемпионат мира по хоккею. Календарь и результаты матчей (обновляется)
Чемпионат мира по хоккею. Календарь и результаты матчей (обновляется)
Костюк в борьбе уступила Соболенко и покинула престижный турнир в Риме
Теннис | 12.05.2025, 23:50
Костюк в борьбе уступила Соболенко и покинула престижный турнир в Риме
Костюк в борьбе уступила Соболенко и покинула престижный турнир в Риме
Барселона планирует продлить контракт с одним из лучших игроков в мире
Футбол | 13.05.2025, 22:33
Барселона планирует продлить контракт с одним из лучших игроков в мире
Барселона планирует продлить контракт с одним из лучших игроков в мире
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Не сыграет за Реал ни минуты. Перес указал на дверь звездному футболисту
Не сыграет за Реал ни минуты. Перес указал на дверь звездному футболисту
12.05.2025, 09:03 3
Футбол
Реал после поражения от Барселоны определился с судьбой Лунина
Реал после поражения от Барселоны определился с судьбой Лунина
12.05.2025, 07:45 12
Футбол
Обновлен рейтинг лучших боксеров в мире. На каком месте Усик?
Обновлен рейтинг лучших боксеров в мире. На каком месте Усик?
12.05.2025, 00:03 2
Бокс
Барселона – Реал – 4:3. Триллер с камбеком в Эль Класико. Видео голов
Барселона – Реал – 4:3. Триллер с камбеком в Эль Класико. Видео голов
11.05.2025, 22:01 7
Футбол
Склоним головы. Снайперская пуля оборвала жизнь чемпиона Украины по хоккею
Склоним головы. Снайперская пуля оборвала жизнь чемпиона Украины по хоккею
12.05.2025, 09:00 1
Война
«Сделали свое дело». Ротань разнес арбитров после игры с Карпатами в УПЛ
«Сделали свое дело». Ротань разнес арбитров после игры с Карпатами в УПЛ
11.05.2025, 22:21 29
Футбол
Тренер Дэвида Хэя: «Реванш Усик – Дюбуа? Можно ставить дом на него»
Тренер Дэвида Хэя: «Реванш Усик – Дюбуа? Можно ставить дом на него»
12.05.2025, 00:40 3
Бокс
Перес решил выгнать игрока Реала после провального Эль Классико
Перес решил выгнать игрока Реала после провального Эль Классико
12.05.2025, 08:52 11
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем