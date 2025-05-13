Перспективный украинский голкипер подписал пятилетний контракт с Цюрихом

18-летний украинский голкипер Евгений Морозов подписал пятилетний контракт с швейцарским клубом «Цюрих». Стороны договорились о сотрудничестве до 2030 года.

Перспективный вратарь является воспитанником киевского «Арсенала». В 2023 году перебрался в «Цюрих», где выступал в составе команд U-17, U-19 и в дубле швейцарского коллектива.

Клуб сообщил, что Морозов с нового сезона будет выступать в составе первой команды, где получит шанс побороться за место в старте. В нынешнем сезоне украинец провел 23 матча, в которых пропустил 36 мячей (пять раз оставил свои ворота в неприкосновенности).

«Цюрих» в сезоне 2021/22 побеждал в элитном дивизионе чемпионата Швейцарии, а в нынешней кампании занимает седьмое место (50 баллов).