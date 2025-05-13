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Польша
13 мая 2025, 20:59 | Обновлено 13 мая 2025, 21:11
453
0

Украинский футболист включен в символическую сборную тура в Польше

Иван Желизко, забивший гол за Легию, вошел в список лучших от Sofascore

13 мая 2025, 20:59 | Обновлено 13 мая 2025, 21:11
453
0
Украинский футболист включен в символическую сборную тура в Польше
ФК Лехия. Иван Желизко

Украинский полузащитник «Лехии» из Гданьска Иван Желизко вошел в символическую сборную 32-го тура польской Экстракласы по версии аналитического портала Sofascore.

В матче против «Короны» Кельце украинец отыграл все 90 минут, забил гол в компенсированное время первого тайма. За свою игру Иван получил высокую оценку 8.1 от SofaScore.

«Лехия» одержала победу со счетом 3:2, при этом решающую роль в завоевании трех очков сыграли украинские футболисты. На 18-й минуте счет открыл Богдан Вьюнник, реализовав пенальти, который заработал еще один украинец – Максим Хлань.

В матче также принял участие Антон Царенко, который вышел на поле во втором тайме вместо Вьюнника. Победный гол в компенсированное время забил поляк Кацпер Сезоненко (3:2).

Символическая сборная 32-го тура чемпионата Польши по версии SofaScore

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Иван Желизко символическая сборная Лехия Гданьск чемпионат Польши по футболу Корона Кельце Богдан Вьюнник Антон Царенко Максим Хлань
Николай Степанов Источник: SofaScore
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