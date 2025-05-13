Украинский футболист включен в символическую сборную тура в Польше

Украинский полузащитник «Лехии» из Гданьска Иван Желизко вошел в символическую сборную 32-го тура польской Экстракласы по версии аналитического портала Sofascore.

В матче против «Короны» Кельце украинец отыграл все 90 минут, забил гол в компенсированное время первого тайма. За свою игру Иван получил высокую оценку 8.1 от SofaScore.

«Лехия» одержала победу со счетом 3:2, при этом решающую роль в завоевании трех очков сыграли украинские футболисты. На 18-й минуте счет открыл Богдан Вьюнник, реализовав пенальти, который заработал еще один украинец – Максим Хлань.

В матче также принял участие Антон Царенко, который вышел на поле во втором тайме вместо Вьюнника. Победный гол в компенсированное время забил поляк Кацпер Сезоненко (3:2).

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Символическая сборная 32-го тура чемпионата Польши по версии SofaScore