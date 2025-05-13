Арсенал готов выполнить мечту Артеты и потратить 100+ млн, названы новички

По информации Sky Sports, Арсенал впервые за много лет готов потратить более 100 миллионов фунтов за одно трансферное окно.

Сообщается, что у лондонского клуба очень хорошая финансовая ситуация – последнее время лондонцы не тратили много денег и вписываются в рамки финансового фэйр-плей АПЛ.

Первым приобретением станет хавбек Реал Сосьедада Мартин Субименди – клуб активирует клаусулу в 60 миллионов евро и уже договорился о контракте с игроком.

Арсенал точно подпишет центрфорварда, о котором наставник Микель Артета просит уже несколько трансферных окон.

Клуб пока не определился с тем, кого подпишет – среди претендентов Беньямин Шешко и Виктор Дьекереш.

Кроме того, Арсенал присматривается к защитнику Борнмута Дину Хейсена, но за испанца придется конкурировать с другими клубами АПЛ, а также Баварией и Реалом.

Известно, что в контракте Хейсена клуаусула 50 миллионов фунтов, и если несколько клубов ее активируют, то выбор будет за футболистом.