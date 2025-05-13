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  4. Арсенал готов выполнить мечту Артеты и потратить 100+ млн, названы новички
Англия
13 мая 2025, 20:58 |
682
0

Арсенал готов выполнить мечту Артеты и потратить 100+ млн, названы новички

Могут себе позволить – у клуба хорошая финансовая ситуация

13 мая 2025, 20:58 |
682
0
Арсенал готов выполнить мечту Артеты и потратить 100+ млн, названы новички
Getty Images/Global Images Ukraine. Микель Артета

По информации Sky Sports, Арсенал впервые за много лет готов потратить более 100 миллионов фунтов за одно трансферное окно.

Сообщается, что у лондонского клуба очень хорошая финансовая ситуация – последнее время лондонцы не тратили много денег и вписываются в рамки финансового фэйр-плей АПЛ.

Первым приобретением станет хавбек Реал Сосьедада Мартин Субименди – клуб активирует клаусулу в 60 миллионов евро и уже договорился о контракте с игроком.

Арсенал точно подпишет центрфорварда, о котором наставник Микель Артета просит уже несколько трансферных окон.

Клуб пока не определился с тем, кого подпишет – среди претендентов Беньямин Шешко и Виктор Дьекереш.

Кроме того, Арсенал присматривается к защитнику Борнмута Дину Хейсена, но за испанца придется конкурировать с другими клубами АПЛ, а также Баварией и Реалом.

Известно, что в контракте Хейсена клуаусула 50 миллионов фунтов, и если несколько клубов ее активируют, то выбор будет за футболистом.

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Виктор Дьекереш Арсенал Лондон трансферы трансферы АПЛ Мартин Субименди Беньямин Шешко Дин Хейсен
Иван Зинченко Источник: Sky Sports
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