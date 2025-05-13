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  4. ЯРМОЛЕНКО: «Кого мы боялись? Этот момент разозлил и тренера, и игроков»
Украина. Премьер лига
13 мая 2025, 19:55 |
4600
9

ЯРМОЛЕНКО: «Кого мы боялись? Этот момент разозлил и тренера, и игроков»

Вингер киевского «Динамо» поделился мнением о результате матча против «Шахтера»

13 мая 2025, 19:55 |
4600
9
ЯРМОЛЕНКО: «Кого мы боялись? Этот момент разозлил и тренера, и игроков»
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Ярмоленко

Футболист киевского «Динамо» Андрей Ярмоленко поделился впечатлениями после матча чемпионата Украины против донецкого «Шахтера» (2:2).

«Это был очень тяжелый матч. Если смотреть, как начинался поединок – мы проигрывали 0:2, но сумели сыграть вничью. Провели два совершенно разных тайма. Давно не помню, чтобы «Шахтер» так защищался, как это было во второй половине игры. Мне приятно, что наша команда сумела переломить ход матча.

Это случилось благодаря тактическим изменениям, которые сделал главный тренер. Игроки общались между собой, поменяли некоторые детали. Ведь мы вышли на поле скованными, боялись играть в свой футбол. Но почему и кого мы боялись? Этот момент разозлил и тренера, и игроков. Терять было нечего и мы начали играть в свой футбол», – подытожил Ярмоленко.

«Динамо» набрало 68 баллов и продолжает лидировать в турнирной таблице. Ближайший преследователь – «Александрия» – отстает на пять баллов за два тура до завершения чемпионата. Подопечные Шовковского сыграют против «Черноморца» и «Колоса» в последних турах.

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Николай Титюк Источник: YouTube
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Комментарии 9
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FunnyCat_____
Костромской трансвестит Апепа  пытается всеми силами выйти на первое место в номинации « до*бо*б сайта»
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+7
kadaad
Два дятла дали Шахтеру забить в первом тайме, как обычно на собственных ошибках.
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0
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apepa
Та ладно. Твоя жена Андрюша уже неделю стирает твои обосраные трусы. Никак не может выстирать. И ты говоришь страх не берёт тебя??
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-16
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