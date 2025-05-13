Барселона составила список из восьми футболистов, которые не нужны клубу
Спортивный директор Деку начал планировать трансферную кампанию на лето
Спортивный директор испанской «Барселоны» Деку начал работу над формированием состава команды на следующий сезон.
Каталонский клуб не намерен тратить огромные средства на приобретение новых футболистов, однако готов попрощаться с теми игроками, которые не входят в планы тренерского штаба.
Деку составил список из восьми футболистов, которые будут выставлены на трансфер. «Барселона» надеется, что сможет заработать приличные деньги после ухода таких игроков:
- Иньяки Пенья
- Рональд Араухо
- Эктор Форт
- Фермин Лопес
- Гави
- Пау Виктор
- Ансу Фати
- Пабло Торре
На данный момент «Барселона» продолжает лидировать в чемпионате Испании и с высокой вероятностью останется на первом месте по итогам сезона. Отрыв каталонского клубу от ближайшего преследователя составляет семь баллов. Командам осталось сыграть всего три тура.
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