Больше, чем у клубов УПЛ. Назван бюджет Металлиста 1925
Превышает бюджет многих клубов УПЛ
По информации ТаТоТаке, бюджет клуба Первой лиги Металлист 1925 на этот сезон составляет 20 миллионов (не гривен – прим), что больше, чем у многих клубов УПЛ.
Например, бюджет команды ЛНЗ, которая практически гарантировала себе выживание в элитном дивизионе, составляет 12 миллионов долларов.
При этом харьковская команда даже с таким бюджетом не гарантировала себе выход в УПЛ. Металлист 1925 идет на второй позиции Первой лиги, опережая Полтаву лишь по дополнительным показателям.
Первую лигу уже выиграл Эпицентр.
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