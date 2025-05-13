Больше, чем у клубов УПЛ. Назван бюджет Металлиста 1925

По информации ТаТоТаке, бюджет клуба Первой лиги Металлист 1925 на этот сезон составляет 20 миллионов (не гривен – прим), что больше, чем у многих клубов УПЛ.

Например, бюджет команды ЛНЗ, которая практически гарантировала себе выживание в элитном дивизионе, составляет 12 миллионов долларов.

При этом харьковская команда даже с таким бюджетом не гарантировала себе выход в УПЛ. Металлист 1925 идет на второй позиции Первой лиги, опережая Полтаву лишь по дополнительным показателям.

Первую лигу уже выиграл Эпицентр.