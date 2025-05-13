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Украина. Премьер лига
13 мая 2025, 18:50 | Обновлено 13 мая 2025, 18:51
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Эксперт: «Полесье за три окна подписало 30 игроков под Ашура. Где логика?»

Вацко не удивлен, что у команды ничего не получилось

13 мая 2025, 18:50 | Обновлено 13 мая 2025, 18:51
1000
0
Эксперт: «Полесье за три окна подписало 30 игроков под Ашура. Где логика?»
ФК Полесье

Известный комментатор и эксперт Виктор Вацко удивляется тому, как велись дела в Полесье при тренере Имаде Ашуре, которого в понедельник уволили из житомирской команды.

«С позапрошлой зимы, за три трансферных окна, Полесье подписало 30 игроков. Только минувшей зимой они подписали 8 новичков – и все под Имада Ашура. Меня в клубе уверили, что в каждом переходе последнее слово было за Ашуром».

«И логику таких подписаний сложно найти. Какая логика в подписании большинства этих футболистов зимой? Только Андриевский усилил команду».

«Угадали только с Батистой. И игроками из Днепра-1», – сказал Вацко.

Пока нет информации, кто возглавит Полесье. Сообщается об интересе к Руслану Ротаню, Юрию Вернидубу и другим тренерам.

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Виктор Вацко Полесье Житомир Имад Ашур Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Иван Зинченко Источник: Вацко Live
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