Эксперт: «Полесье за три окна подписало 30 игроков под Ашура. Где логика?»

Известный комментатор и эксперт Виктор Вацко удивляется тому, как велись дела в Полесье при тренере Имаде Ашуре, которого в понедельник уволили из житомирской команды.

«С позапрошлой зимы, за три трансферных окна, Полесье подписало 30 игроков. Только минувшей зимой они подписали 8 новичков – и все под Имада Ашура. Меня в клубе уверили, что в каждом переходе последнее слово было за Ашуром».

«И логику таких подписаний сложно найти. Какая логика в подписании большинства этих футболистов зимой? Только Андриевский усилил команду».

«Угадали только с Батистой. И игроками из Днепра-1», – сказал Вацко.

Пока нет информации, кто возглавит Полесье. Сообщается об интересе к Руслану Ротаню, Юрию Вернидубу и другим тренерам.