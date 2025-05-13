Англия13 мая 2025, 18:20 | Обновлено 13 мая 2025, 18:31
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Грилиш предложил сделать ребенка известной футболистке
Известный футболист «Манчестер Сити» поздравил Алишу Леманн с днем матери
13 мая 2025, 18:20 | Обновлено 13 мая 2025, 18:31
1342
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Английский полузащитник «Манчестер Сити» Джек Грилиш решил поздравить футболистку «Ювентуса» Алишу Леманн с Днем матери.
Позже игрок пошутил, что может сделать ей ребенка.
– Поздравляю с Днем матери
– Спасибо, но я еще не мама
– Я могу это исправить
Кстати, некоторые болельщики не поняли юмора и написали Грилишу, что это неуважение к женщине, но, кажется, Леманн не обиделась, ведь впоследствии поставила «вподобайку» такому предложению.
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