Грилиш предложил сделать ребенка известной футболистке

Английский полузащитник «Манчестер Сити» Джек Грилиш решил поздравить футболистку «Ювентуса» Алишу Леманн с Днем матери.

Позже игрок пошутил, что может сделать ей ребенка.

– Поздравляю с Днем матери

– Спасибо, но я еще не мама

– Я могу это исправить

Кстати, некоторые болельщики не поняли юмора и написали Грилишу, что это неуважение к женщине, но, кажется, Леманн не обиделась, ведь впоследствии поставила «вподобайку» такому предложению.