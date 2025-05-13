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Англия
13 мая 2025, 18:20 | Обновлено 13 мая 2025, 18:31
1342
0

Грилиш предложил сделать ребенка известной футболистке

Известный футболист «Манчестер Сити» поздравил Алишу Леманн с днем матери

13 мая 2025, 18:20 | Обновлено 13 мая 2025, 18:31
1342
0
Грилиш предложил сделать ребенка известной футболистке
https://x.com/lehmann_alisha

Английский полузащитник «Манчестер Сити» Джек Грилиш решил поздравить футболистку «Ювентуса» Алишу Леманн с Днем матери.

Позже игрок пошутил, что может сделать ей ребенка.

– Поздравляю с Днем матери

– Спасибо, но я еще не мама

– Я могу это исправить

Кстати, некоторые болельщики не поняли юмора и написали Грилишу, что это неуважение к женщине, но, кажется, Леманн не обиделась, ведь впоследствии поставила «вподобайку» такому предложению.

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Джек Грилиш Алиша Леманн lifestyle Манчестер Сити Ювентус
Александр Сильченко
Александр Сильченко Sport.ua
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