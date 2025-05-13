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Турция
13 мая 2025, 18:03 |
1373
1

Трабзонспор считает, что звездный украинец поможет клубу выиграть Кубок

Александр Зубков стал настоящим лидером и забил 7 из 19 последних голов команды

13 мая 2025, 18:03 |
1373
1
Трабзонспор считает, что звездный украинец поможет клубу выиграть Кубок
Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Зубков

14 мая состоится финальный матч Кубка Турции, в котором сойдутся «Трабзонспор» и «Галатасарай». Команды сыграют на стадионе «Kaylon Stadyumu» в Газиантепе.

Среди подопечных Фатиха Текке настоящим лидером и звездой в последнее время стал вингер сборной Украины Александр Зубков. «Трабзонспор» считает, что футболист поможет клубу победить в важном противостоянии.

«Зубков, который перешел в «Трабзонспор» из украинского клуба «Шахтер» (Донецк) за 6 миллионов евро стал очень важным игроком клуба. За последние 11 матчей подопечные Текке забили 19 голов, семь из которых записал на свой счет украинец.

Зубков внес огромный вклад по пути к финалу Кубка Турции, забив голы в четвертьфинале и полуфинале этого турнира. Его результативные удары сыграли решающую роль в предыдущих противостояниях и могут определить результат в финале», – считают в клубе.

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Кубок Турции по футболу Галатасарай Трабзонспор Александр Зубков
Николай Титюк Источник: Günebakış Haber
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Комментарии 1
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ivankondrat96
У Трабзонспора шансів небагато. Але це Кубок і може бути несподіванка
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