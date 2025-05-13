Трабзонспор считает, что звездный украинец поможет клубу выиграть Кубок
Александр Зубков стал настоящим лидером и забил 7 из 19 последних голов команды
14 мая состоится финальный матч Кубка Турции, в котором сойдутся «Трабзонспор» и «Галатасарай». Команды сыграют на стадионе «Kaylon Stadyumu» в Газиантепе.
Среди подопечных Фатиха Текке настоящим лидером и звездой в последнее время стал вингер сборной Украины Александр Зубков. «Трабзонспор» считает, что футболист поможет клубу победить в важном противостоянии.
«Зубков, который перешел в «Трабзонспор» из украинского клуба «Шахтер» (Донецк) за 6 миллионов евро стал очень важным игроком клуба. За последние 11 матчей подопечные Текке забили 19 голов, семь из которых записал на свой счет украинец.
Зубков внес огромный вклад по пути к финалу Кубка Турции, забив голы в четвертьфинале и полуфинале этого турнира. Его результативные удары сыграли решающую роль в предыдущих противостояниях и могут определить результат в финале», – считают в клубе.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Оцениваем перспективы «кадровой монетизации» клуба-претендента на чемпионство в УПЛ
Спортивный директор Деку начал планировать трансферную кампанию на лето