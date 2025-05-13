Украинскому форварду предложили перейти в топовую лигу в Европе

Украинский форвард Богдан Вьюнник, который выступает в составе польской «Лехии» Гданьск, рассказал о том, где может продолжить карьеру после завершения текущего сезона:

– Твой контракт с «Лехией» действует июня 2028 года, но к тебе есть интерес со стороны других клубов?

– Да, у меня появились несколько предложений – из Польши и команды, которая играет в топовом европейском чемпионате. Но я пока не хочу думать об этом, у нас осталось три матча до завершения текущего сезона. После этого смогу сесть и обдумать все предложения, – сообщил Вьюнник.

В текущем сезоне 22-летний форвард провел 31 матч во всех турнирах, где забил семь голов и отдал три результативные передачи. Ориентировочная стоимость украинца составляет 800 тысяч евро.