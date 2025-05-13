Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Украинскому форварду предложили перейти в топовую лигу в Европе
Польша
13 мая 2025, 17:37 |
1218
1

Украинскому форварду предложили перейти в топовую лигу в Европе

Богдан Вьюнник рассказал о своих перспективах после завершения сезона

13 мая 2025, 17:37 |
1218
1
Украинскому форварду предложили перейти в топовую лигу в Европе
Getty Images/Global Images Ukraine. Богдан Вьюнник

Украинский форвард Богдан Вьюнник, который выступает в составе польской «Лехии» Гданьск, рассказал о том, где может продолжить карьеру после завершения текущего сезона:

Твой контракт с «Лехией» действует июня 2028 года, но к тебе есть интерес со стороны других клубов?

– Да, у меня появились несколько предложений – из Польши и команды, которая играет в топовом европейском чемпионате. Но я пока не хочу думать об этом, у нас осталось три матча до завершения текущего сезона. После этого смогу сесть и обдумать все предложения, – сообщил Вьюнник.

В текущем сезоне 22-летний форвард провел 31 матч во всех турнирах, где забил семь голов и отдал три результативные передачи. Ориентировочная стоимость украинца составляет 800 тысяч евро.

По теме:
40 млн евро с оговорками. Известны детали предложения Наполи по Судакову
Переговоры проведены. Реал опережает Челси в борьбе за защитника
Ман Юнайтед подпишет нападающего за 80 миллионов евро
чемпионат Польши по футболу Лехия Гданьск Богдан Вьюнник трансферы
Николай Титюк Источник: TVP Sport
Оцените материал
(6)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Шахтер установил ценник на Пушича, если он решит перейти в другой клуб
Футбол | 13 мая 2025, 07:57 28
Шахтер установил ценник на Пушича, если он решит перейти в другой клуб
Шахтер установил ценник на Пушича, если он решит перейти в другой клуб

«Горняки» обязаны выплатить компенсацию

«Судья не мог не увидеть» Экс-арбитр ФИФА – о 28-м туре УПЛ
Футбол | 12 мая 2025, 23:52 0
«Судья не мог не увидеть» Экс-арбитр ФИФА – о 28-м туре УПЛ
«Судья не мог не увидеть» Экс-арбитр ФИФА – о 28-м туре УПЛ

Мирослав Ступар оценил резонансные моменты прошедшего тура в УПЛ

Мичел сказал, сколько очков нужно Жироне, чтобы не вылететь в Сегунду
Футбол | 13.05.2025, 17:17
Мичел сказал, сколько очков нужно Жироне, чтобы не вылететь в Сегунду
Мичел сказал, сколько очков нужно Жироне, чтобы не вылететь в Сегунду
Судаков покидает Шахтер. Уже известна зарплата Георгия в новом клубе
Футбол | 13.05.2025, 10:39
Судаков покидает Шахтер. Уже известна зарплата Георгия в новом клубе
Судаков покидает Шахтер. Уже известна зарплата Георгия в новом клубе
Шахтер Донецк – Динамо Киев. Прогноз и анонс на финал Кубка Украины
Футбол | 13.05.2025, 13:58
Шахтер Донецк – Динамо Киев. Прогноз и анонс на финал Кубка Украины
Шахтер Донецк – Динамо Киев. Прогноз и анонс на финал Кубка Украины
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
protasov_lyopu_davai
какой он украинец, если платит налоги в польше?
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Обновлен рейтинг лучших боксеров в мире. На каком месте Усик?
Обновлен рейтинг лучших боксеров в мире. На каком месте Усик?
12.05.2025, 00:03 2
Бокс
Драма с хеппи-эндом! Сборная Украины чудом вышла на Евро-2026 по гандболу
Драма с хеппи-эндом! Сборная Украины чудом вышла на Евро-2026 по гандболу
11.05.2025, 20:49 39
Другие виды
Барселона – Реал – 4:3. Триллер с камбеком в Эль Класико. Видео голов
Барселона – Реал – 4:3. Триллер с камбеком в Эль Класико. Видео голов
11.05.2025, 22:01 7
Футбол
Таблица УПЛ. Александрия оступилась, Динамо очень близко к чемпионству
Таблица УПЛ. Александрия оступилась, Динамо очень близко к чемпионству
12.05.2025, 06:23 45
Футбол
Реал после поражения от Барселоны определился с судьбой Лунина
Реал после поражения от Барселоны определился с судьбой Лунина
12.05.2025, 07:45 11
Футбол
У Ломаченко произошли изменения в семейном положении
У Ломаченко произошли изменения в семейном положении
12.05.2025, 08:21 5
Бокс
Анчелотти назвал двух игроков Реала, которые виноваты в фиаско против Барсы
Анчелотти назвал двух игроков Реала, которые виноваты в фиаско против Барсы
12.05.2025, 00:21 3
Футбол
Поймали с поличным. Известна причина увольнения Ашура из Полесья
Поймали с поличным. Известна причина увольнения Ашура из Полесья
12.05.2025, 14:40 20
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем