19 сейвов за месяц. Трубин признан лучшим голкипером чемпионата Португалии

В чемпионате Португалии определили лучшего голкипера по итогам апреля – в упорной борьбе первое место вырвал представитель «Бенфики» Анатолий Трубин.

Вратарь сборной Украины набрал 16,67% всех голосов и опередил своих главных конкурентов – Томаша Вацлика из «Боавишты» (15,87%) и Руя Силву из «Спортинга» (14,29%).

В прошлом месяце «Бенфика» одержала четыре победы и один раз сыграла вничью. Трубин дважды сохранил свои ворота в неприкосновенности и совершил 19 сейвов.

В текущем сезоне на счету украинского голкипера 46 поединков во всех турнирах, 47 пропущенных мячей и 19 встреч, в которых Анатолий не пропускал. В августе 2023 года Трубин перебрался в чемпионат Португалии из донецкого «Шахтера».