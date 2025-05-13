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  4. 19 сейвов за месяц. Трубин признан лучшим голкипером чемпионата Португалии
Португалия
13 мая 2025, 17:49 |
220
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19 сейвов за месяц. Трубин признан лучшим голкипером чемпионата Португалии

Украинский вратарь обогнал главных конкурентов на несколько процентов

13 мая 2025, 17:49 |
220
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19 сейвов за месяц. Трубин признан лучшим голкипером чемпионата Португалии
Getty Images/Global Images Ukraine. Анатолий Трубин

В чемпионате Португалии определили лучшего голкипера по итогам апреля – в упорной борьбе первое место вырвал представитель «Бенфики» Анатолий Трубин.

Вратарь сборной Украины набрал 16,67% всех голосов и опередил своих главных конкурентов – Томаша Вацлика из «Боавишты» (15,87%) и Руя Силву из «Спортинга» (14,29%).

В прошлом месяце «Бенфика» одержала четыре победы и один раз сыграла вничью. Трубин дважды сохранил свои ворота в неприкосновенности и совершил 19 сейвов.

В текущем сезоне на счету украинского голкипера 46 поединков во всех турнирах, 47 пропущенных мячей и 19 встреч, в которых Анатолий не пропускал. В августе 2023 года Трубин перебрался в чемпионат Португалии из донецкого «Шахтера».

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чемпионат Португалии по футболу Бенфика Анатолий Трубин Боавишта Томаш Вацлик Спортинг Лиссабон Руй Силва лучший вратарь
Николай Титюк Источник: A Bola
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