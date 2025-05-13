19 сейвов за месяц. Трубин признан лучшим голкипером чемпионата Португалии
Украинский вратарь обогнал главных конкурентов на несколько процентов
В чемпионате Португалии определили лучшего голкипера по итогам апреля – в упорной борьбе первое место вырвал представитель «Бенфики» Анатолий Трубин.
Вратарь сборной Украины набрал 16,67% всех голосов и опередил своих главных конкурентов – Томаша Вацлика из «Боавишты» (15,87%) и Руя Силву из «Спортинга» (14,29%).
В прошлом месяце «Бенфика» одержала четыре победы и один раз сыграла вничью. Трубин дважды сохранил свои ворота в неприкосновенности и совершил 19 сейвов.
В текущем сезоне на счету украинского голкипера 46 поединков во всех турнирах, 47 пропущенных мячей и 19 встреч, в которых Анатолий не пропускал. В августе 2023 года Трубин перебрался в чемпионат Португалии из донецкого «Шахтера».
Níveis de segurança elevadíssimos 🔒— Liga Portugal (@ligaportugal) May 13, 2025
O 🏆 ABANCA Melhor Guarda-Redes do Mês da #LigaPortugalBetclic, votado pelos treinadores da competição, fica nas mãos de Trubin 👏#LigaPortugal #SLB pic.twitter.com/sbDeX0k5Ds
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