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  4. Мичел сказал, сколько очков нужно Жироне, чтобы не вылететь в Сегунду
Испания
13 мая 2025, 17:17 | Обновлено 13 мая 2025, 17:21
738
0

Мичел сказал, сколько очков нужно Жироне, чтобы не вылететь в Сегунду

Команде нужно 42 очка

13 мая 2025, 17:17 | Обновлено 13 мая 2025, 17:21
738
0
Мичел сказал, сколько очков нужно Жироне, чтобы не вылететь в Сегунду
Getty Images/Global Images Ukraine

Тренер Жироны Мичел считает, что в последних трех турах команде нужно набрать еще четыре очка, чтобы не волноваться о вылете во второй дивизион.

Жирона с 38 очками занимает 15-е место в четырех очках над зоной вылета.

«Я убежден, что нам нужно набрать 42 очка, чтобы остаться в элите. Я сказал об этом игрокам. Думаю, еще 4 пункта – и можно чувствовать себя спокойно».

«Знаем, что с Вальядолидом будет непростой матч, хотя они уже вылетели. Я бы не волновался, если бы у нас уже было хотя бы 40 пунктов», – сказав Мичел.

Наставник, который пропустил прошлый тур из-за проблем со здоровьем, вернется работе около поля во встрече с Вальядолидом.

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Мичел (Мигель Анхель Санчес) Жирона Ла Лига Виктор Цыганков чемпионат Испании по футболу
Иван Зинченко Источник: AS
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