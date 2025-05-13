Мичел сказал, сколько очков нужно Жироне, чтобы не вылететь в Сегунду

Тренер Жироны Мичел считает, что в последних трех турах команде нужно набрать еще четыре очка, чтобы не волноваться о вылете во второй дивизион.

Жирона с 38 очками занимает 15-е место в четырех очках над зоной вылета.

«Я убежден, что нам нужно набрать 42 очка, чтобы остаться в элите. Я сказал об этом игрокам. Думаю, еще 4 пункта – и можно чувствовать себя спокойно».

«Знаем, что с Вальядолидом будет непростой матч, хотя они уже вылетели. Я бы не волновался, если бы у нас уже было хотя бы 40 пунктов», – сказав Мичел.

Наставник, который пропустил прошлый тур из-за проблем со здоровьем, вернется работе около поля во встрече с Вальядолидом.