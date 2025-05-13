Играет одна команда. Лига 1 назвала сборную сезона – в ней 9 игроков ПСЖ

Французская Лига 1 составила сборную лучших игроков чемпионата 2024/25 и сама подтвердила насмешки над собой, поставив в состав сразу 9 игроков ПСЖ.

Лучшим тренером назвали наставника парижан Луиса Энрике.

В сборную не из ПСЖ попали только вратарь Лилля Люка Шевалье и хавбек Лиона Матис Шерки.

Сборная сезона Лиги 1: Шевалье (Лилль) – Хакими (ПСЖ), Маркиньос (ПСЖ), Пачо (ПСЖ), Мендеш (ПСЖ) – Витинья (ПСЖ), Невеш (ПСЖ) – Шерки (Лион) – Дуэ (ПСЖ), Барколя (ПСЖ) – Дембеле (ПСЖ).

Команда выиграла Лигу 1 и вышла в финал Лиги чемпионов.