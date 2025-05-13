Франция13 мая 2025, 16:55 |
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Играет одна команда. Лига 1 назвала сборную сезона – в ней 9 игроков ПСЖ
А лучшим тренером стал Луис Энрике
13 мая 2025, 16:55 |
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Французская Лига 1 составила сборную лучших игроков чемпионата 2024/25 и сама подтвердила насмешки над собой, поставив в состав сразу 9 игроков ПСЖ.
Лучшим тренером назвали наставника парижан Луиса Энрике.
В сборную не из ПСЖ попали только вратарь Лилля Люка Шевалье и хавбек Лиона Матис Шерки.
Сборная сезона Лиги 1: Шевалье (Лилль) – Хакими (ПСЖ), Маркиньос (ПСЖ), Пачо (ПСЖ), Мендеш (ПСЖ) – Витинья (ПСЖ), Невеш (ПСЖ) – Шерки (Лион) – Дуэ (ПСЖ), Барколя (ПСЖ) – Дембеле (ПСЖ).
Команда выиграла Лигу 1 и вышла в финал Лиги чемпионов.
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