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13 мая 2025, 16:43 | Обновлено 13 мая 2025, 16:44
143
0

В Киеве состоялся турнир по ампфутболу – Весенний кубок Лиги Сильных

Турнир, в котором не было проигравших

13 мая 2025, 16:43 | Обновлено 13 мая 2025, 16:44
143
0
В Киеве состоялся турнир по ампфутболу – Весенний кубок Лиги Сильных
УАФ

10-11 мая на поле УТК им. Виктора Банникова в Киеве состоялся второй Всеукраинский турнир по ампфутболу – Весенний кубок «Лиги Сильных», проекта – лауреата престижной международной награды UEFA FootbALL Awards 2025!

Кубок сплотил участников из разных уголков Украины и стал очередным важным шагом в развитии инклюзивного футбола. Это событие, которое доказало, что спорт не имеет границ — а жажда игры, поддержка команды и сила духа преодолевают любые препятствия.

Турнир впервые прошел в двух дивизионах, Суперлига и Первая Лига, что позволило как опытным, так и новым командам проявить себя. На поле соревновались восемь команд из Киева, Львова, Черкасс, Винницы, Днепра, Харькова и Луцка:

Первая Лига

Винница АМП

сборная команда Днепр Честь - Несокрушимые (Днепр-Харьков) – финалисты

Крестоносцы Луцк – победители Кубка Первой лиги

Суперлига

Ураган (Киевщина)

МСК Днепр (Черкассы)

Покрова АМП-2 (Львов)

Шахтер Стальные (Донецк) – финалисты

Покрова АМП (Львов) – победители Кубка Суперлиги

Победителями Суперлиги стали игроки команды «Покрова АМП» (Львов), а в Первой Лиге торжествовали «Крестоносцы» (Луцк).

На церемонии награждения присутствовали заместитель министра по делам ветеранов Украины - Руслан Приходько, генеральный секретарь УАФ Игорь Грищенко, генеральный директор Carlsberg Украина Олег Хайдакин, директор по маркетингу АО «Ощадбанк» Сергей Грабчак и директор регионального маркетинга Mastercard Александра Губарь которые поздравили победителей, вручили награды и передали подарки.

Лев Кубка

Отдельную награду – «Лев Кубка» – за лучшую результативность получил Дмитрий Щегельский, игрок команды «Покрова АМП». Эту индивидуальную награду лучшему бомбардиру турнира УАФ начала в партнерстве с брендом «Львовское». Награду вручал лично генеральный директор Carlsberg Ukraine Олег Хайдакин.

УАФ

Арбитры, которые творят историю

Особенностью нынешнего турнира стало впервые в Европе примененное видеоассистирование в матчах по ампфутболу. Также к арбитражу присоединились два новых арбитра из сообщества «Лига Сильных» в рамках прохождения впервые начатой программы обучения УАФ по арбитражу в ампфутболе. Ими стали — игрок ампфутбольной команды «Буревій» Александра Золотухина и игрок ампфутбольной команды «Шахтер Сталеві» Андрей Герасимчук.

Расширение движения и вдохновения

Во время турнира к открытой тренировке присоединились представители новых ячеек ампфутбола из Броваров, Житомира, Ровно, Одессы и тренер из Тернополя. Турнир также посетил певец Фоззи, поддержав инициативу развития адаптивного спорта в Украине. Это подтверждает: «Лига Сильных» растет, и все больше людей находят в спорте не только восстановление, но и новый смысл жизни.

Следующая остановка — Чемпионат Украины по ампфутболу!

И уже сейчас понятно: будущее украинского инклюзивного спорта сильное, вдохновенное и несокрушимое.

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