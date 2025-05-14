Алонсо позвонил бунтарю Реала. Тот дал важное обещание

Во вторник, 13 мая 2025 года, стало известно, что бразильский вингер мадридского «Реала» Родриго досрочно покинул тренировки и больше не хочет играть за королевский клуб.

По информации Defensa Central, в связи с этими новостями игроку позвонил будущий главный тренер «Реала» Хаби Алонсо. В разговоре с ним звездный нападающий сказал:

«Сэр, я останусь в «Реале», если вы этого хотите. Я мечтаю играть здесь».

В сезоне 2024/25 Родриго провел 50 матчей на клубном уровне, отметившись 13 забитыми мячами и 10 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 100 миллионов евро.