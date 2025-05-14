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  4. Алонсо позвонил бунтарю Реала. Тот дал важное обещание
Испания
14 мая 2025, 10:01 |
719
1

Алонсо позвонил бунтарю Реала. Тот дал важное обещание

Родриго останется в клубе, если этого захочет Хаби

14 мая 2025, 10:01 |
719
1
Алонсо позвонил бунтарю Реала. Тот дал важное обещание
Getty Images/Global Images Ukraine. Родриго

Во вторник, 13 мая 2025 года, стало известно, что бразильский вингер мадридского «Реала» Родриго досрочно покинул тренировки и больше не хочет играть за королевский клуб.

По информации Defensa Central, в связи с этими новостями игроку позвонил будущий главный тренер «Реала» Хаби Алонсо. В разговоре с ним звездный нападающий сказал:

«Сэр, я останусь в «Реале», если вы этого хотите. Я мечтаю играть здесь».

В сезоне 2024/25 Родриго провел 50 матчей на клубном уровне, отметившись 13 забитыми мячами и 10 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 100 миллионов евро.

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трансферы Реал Мадрид Родриго Гоес трансферы Ла Лиги Хаби Алонсо
Дмитрий Вус Источник: DefensaCentral
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Игорь Плахтий
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