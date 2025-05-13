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Португалия
13 мая 2025, 17:44 | Обновлено 13 мая 2025, 17:45
195
0

2 ассиста. Сын Роналду дебютировал за сборную Португалии U-15

Свои появлением сын легенды огорчил японцев

13 мая 2025, 17:44 | Обновлено 13 мая 2025, 17:45
195
0
2 ассиста. Сын Роналду дебютировал за сборную Португалии U-15
Getty Images/Global Images Ukraine. Криштиану Роналду-младший

Сын легендарного нападающего «Аль-Насра» Криштиану Роналду дебютировал за сборную Португалии U-15.

Криштиану Роналду-младший вышел на поле на 53-й минуте в матче со сборной Японии на турнире памяти Влатко Марковича в Светий Мартин-на-Мури.

Португалец отличился 2 ассистами, а его команда добыла победу со счетом 4:1.

14 мая португальцам предстоит сыграть с греками, а 16 мая состоится встреча с англичанами.

Криштиану Роналду-младший, как и его отец, выступает за «Аль-Наср».

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Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
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