Португалия13 мая 2025, 17:44 | Обновлено 13 мая 2025, 17:45
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2 ассиста. Сын Роналду дебютировал за сборную Португалии U-15
Свои появлением сын легенды огорчил японцев
13 мая 2025, 17:44 | Обновлено 13 мая 2025, 17:45
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Сын легендарного нападающего «Аль-Насра» Криштиану Роналду дебютировал за сборную Португалии U-15.
Криштиану Роналду-младший вышел на поле на 53-й минуте в матче со сборной Японии на турнире памяти Влатко Марковича в Светий Мартин-на-Мури.
Португалец отличился 2 ассистами, а его команда добыла победу со счетом 4:1.
14 мая португальцам предстоит сыграть с греками, а 16 мая состоится встреча с англичанами.
Криштиану Роналду-младший, как и его отец, выступает за «Аль-Наср».
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