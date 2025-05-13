2 ассиста. Сын Роналду дебютировал за сборную Португалии U-15

Сын легендарного нападающего «Аль-Насра» Криштиану Роналду дебютировал за сборную Португалии U-15.

Криштиану Роналду-младший вышел на поле на 53-й минуте в матче со сборной Японии на турнире памяти Влатко Марковича в Светий Мартин-на-Мури.

Португалец отличился 2 ассистами, а его команда добыла победу со счетом 4:1.

14 мая португальцам предстоит сыграть с греками, а 16 мая состоится встреча с англичанами.

Криштиану Роналду-младший, как и его отец, выступает за «Аль-Наср».