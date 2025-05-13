ВИДЕО. В Киеве почтили память Валерия Лобановского

13 мая возле стадиона «Динамо» имени Валерия Лобановского традиционно почтили память великого в истории украинского футбола тренера.

Валерий Васильевич Лобановский вписал киевское «Динамо» в историю европейского футбола. Сначала как игрок, а затем как тренер-новатор.

На традиционный митинг памяти Валерия Васильевича, который проходит возле монумента в его честь, собрались родные и близкие тренера. Также его друзья, с кем он играл и кого тренировал.

Среди известных в прошлом футболистов присутствовали Леонид Буряк, Алексей Михайличенко, Анатолий Демьяненко и другие.

Все присутствующие почтили легендарного тренера, возложив цветы к мемориалу и склонив головы в знак глубокого уважения к человеку, имя которого навечно вписано золотыми буквами в историю киевского «Динамо». Светлая память о Валерии Лобановском всегда будет жить среди тех, у кого буква «Д» выгравирована на сердце.