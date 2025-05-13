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  4. ВИДЕО. В Киеве почтили память Валерия Лобановского
Украина. Премьер лига
13 мая 2025, 15:50 |
451
2

ВИДЕО. В Киеве почтили память Валерия Лобановского

Тренера с большой буквы не стало 23 года назад

13 мая 2025, 15:50 |
451
2
ВИДЕО. В Киеве почтили память Валерия Лобановского
ФК Динамо Киев

13 мая возле стадиона «Динамо» имени Валерия Лобановского традиционно почтили память великого в истории украинского футбола тренера.

Валерий Васильевич Лобановский вписал киевское «Динамо» в историю европейского футбола. Сначала как игрок, а затем как тренер-новатор.

На традиционный митинг памяти Валерия Васильевича, который проходит возле монумента в его честь, собрались родные и близкие тренера. Также его друзья, с кем он играл и кого тренировал.

Среди известных в прошлом футболистов присутствовали Леонид Буряк, Алексей Михайличенко, Анатолий Демьяненко и другие.

Все присутствующие почтили легендарного тренера, возложив цветы к мемориалу и склонив головы в знак глубокого уважения к человеку, имя которого навечно вписано золотыми буквами в историю киевского «Динамо». Светлая память о Валерии Лобановском всегда будет жить среди тех, у кого буква «Д» выгравирована на сердце.

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Динамо Киев смерть Валерий Лобановский чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Алексей Михайличенко Леонид Буряк Анатолий Демьяненко
Александр Сильченко
Александр Сильченко Sport.ua
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Комментарии 2
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AK.228
Душевно😔
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+1
mini.f
А в чем было новаторство Лобановского? Мало кто задумывался над этими словами футбольных журналистов. Может его новаторство  заключалось в том, что он поставил на поток договорные матчи с участием команды Динамо в чемпионатах СССР ? Кстати, для тех  кто не в курсе - сам Лобановский в интервью признавался, что внедрил он эту систему с одной целью - нужно было как-то бороться с московскими командами, которые, по его убеждению, плели интриги вокруг Динамо и всячески старались отодвинуть украинскую команду от чемпионства... Или считать новаторством то, что под его руководством и неусыпным контролем, вся команда Динамо была посажена на допинг, применение которого и приносило победы в чемпионатах СССР и Кубке кубков УЕФА. Да, он был новатором в том, что все лучшие игроки в Украине без каких-либо компенсаций изымались из других команд и переводились в Динамо, а команды должны были молча сливать игры для Динамо в чемпионатах СССР.... Странное новаторство, правда?
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