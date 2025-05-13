Таблица Ла Лиги. Что нужно Барселоне для досрочного чемпионства?

13 мая в Ла Лиге начнут матчи 36-го тура. Во вторник будут сыграны три поединка: Вальядолид – Жирона, Реал Сосьедад – Сельта, Севилья – Лас-Пальмас.

Всем командам осталось провести по три игры. И чемпион Испании может быть известен уже по итогам этого тура.

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Сейчас Барселона с 82 очками занимает первое место в таблице первенства. У ближайшего преследователя Реала – 75 пунктов. Отрыв – 7 очков. Если коллективы наберут одинаковое количество баллов, то места будут распределены по результатам очных противостояний. Оба Эль-Класико в этом сезоне чемпионата остались за Барсой.

В 36-м туре Реал сыграет против Мальорки на Сантьяго Бернабеу (14 мая, 22:30 по Киеву), а Барса 15 числа встретится с Эспаньолом на выезде (старт в 22:30).

У каталонцев есть три сценария, благодаря которым они оформят чемпионство уже после этого тура.

Реал проиграет Мальорке, результат Барселоны против Эспаньола не будет иметь значения

Реал сыграет вничью с Мальоркой, результат Барселоны против Эспаньола не будет иметь значения

Реал обыграет Мальорку, Барселона выиграет у Эспаньола

Если подытожить, Барсе нужна или своя победа, или любая потеря очков от Реала. При победе Реала и поражении Барселоны чемпионство каталонцев отложится.

Расписание матчей 36-го тура Ла Лиги:

13.05, 20:00. Вальядолид – Жирона

13.05, 21:00. Реал Сосьедад – Сельта

13.05, 22:30. Севилья – Лас-Пальмас

14.05, 20:00. Алавес – Валенсия

14.05, 20:00. Вильярреал – Леганес

14.05, 22:30. Реал Мадрид – Мальорка

15.05, 20:00. Осасуна – Атлетико

15.05, 20:00. Райо Вальекано – Бетис

15.05, 22:30. Хетафе – Атлетик

15.05, 22:30. Эспаньол – Барселона

Таблица Ла Лиги 2024/25 перед 36-м туром