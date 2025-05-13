Таблица Ла Лиги. Что нужно Барселоне для досрочного чемпионства?
Уже 13 мая начнутся поединки 36-го тура чемпионата Испании 2024/25
13 мая в Ла Лиге начнут матчи 36-го тура. Во вторник будут сыграны три поединка: Вальядолид – Жирона, Реал Сосьедад – Сельта, Севилья – Лас-Пальмас.
Всем командам осталось провести по три игры. И чемпион Испании может быть известен уже по итогам этого тура.
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Сейчас Барселона с 82 очками занимает первое место в таблице первенства. У ближайшего преследователя Реала – 75 пунктов. Отрыв – 7 очков. Если коллективы наберут одинаковое количество баллов, то места будут распределены по результатам очных противостояний. Оба Эль-Класико в этом сезоне чемпионата остались за Барсой.
В 36-м туре Реал сыграет против Мальорки на Сантьяго Бернабеу (14 мая, 22:30 по Киеву), а Барса 15 числа встретится с Эспаньолом на выезде (старт в 22:30).
У каталонцев есть три сценария, благодаря которым они оформят чемпионство уже после этого тура.
- Реал проиграет Мальорке, результат Барселоны против Эспаньола не будет иметь значения
- Реал сыграет вничью с Мальоркой, результат Барселоны против Эспаньола не будет иметь значения
- Реал обыграет Мальорку, Барселона выиграет у Эспаньола
Если подытожить, Барсе нужна или своя победа, или любая потеря очков от Реала. При победе Реала и поражении Барселоны чемпионство каталонцев отложится.
Расписание матчей 36-го тура Ла Лиги:
- 13.05, 20:00. Вальядолид – Жирона
- 13.05, 21:00. Реал Сосьедад – Сельта
- 13.05, 22:30. Севилья – Лас-Пальмас
- 14.05, 20:00. Алавес – Валенсия
- 14.05, 20:00. Вильярреал – Леганес
- 14.05, 22:30. Реал Мадрид – Мальорка
- 15.05, 20:00. Осасуна – Атлетико
- 15.05, 20:00. Райо Вальекано – Бетис
- 15.05, 22:30. Хетафе – Атлетик
- 15.05, 22:30. Эспаньол – Барселона
Таблица Ла Лиги 2024/25 перед 36-м туром
|№
|Команда
|Игры И
|В
|Н
|П
|З-П
|Форма
|Очки О
|1
|Барселона
|35
|26
|4
|5
|95 - 36
|82
|2
|Реал Мадрид
|35
|23
|6
|6
|72 - 37
|75
|3
|Атлетико Мадрид
|35
|20
|10
|5
|60 - 27
|70
|4
|Атлетик Бильбао
|35
|17
|13
|5
|51 - 26
|64
|5
|Вильярреал
|35
|17
|10
|8
|61 - 47
|61
|6
|Бетис
|35
|16
|10
|9
|53 - 43
|58
|7
|Сельта
|35
|14
|7
|14
|55 - 54
|49
|8
|Райо Вальекано
|35
|12
|11
|12
|37 - 42
|47
|9
|Мальорка
|35
|13
|8
|14
|33 - 40
|47
|10
|Осасуна
|35
|10
|15
|10
|43 - 51
|45
|11
|Валенсия
|35
|11
|12
|12
|43 - 51
|45
|12
|Реал Сосьедад
|35
|12
|7
|16
|32 - 41
|43
|13
|Хетафе
|35
|10
|9
|16
|31 - 34
|39
|14
|Эспаньол
|35
|10
|9
|16
|38 - 47
|39
|15
|Жирона
|35
|10
|8
|17
|41 - 53
|38
|16
|Севилья
|35
|9
|11
|15
|39 - 49
|38
|17
|Алавес
|35
|8
|11
|16
|35 - 47
|35
|18
|Леганес
|35
|7
|13
|15
|35 - 53
|34
|19
|Лас Пальмас
|35
|8
|8
|19
|40 - 57
|32
|20
|Вальядолид
|35
|4
|4
|27
|26 - 85
|16
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