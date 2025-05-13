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Испания
13 мая 2025, 15:48 |
729
0

Таблица Ла Лиги. Что нужно Барселоне для досрочного чемпионства?

Уже 13 мая начнутся поединки 36-го тура чемпионата Испании 2024/25

13 мая 2025, 15:48 |
729
0
Таблица Ла Лиги. Что нужно Барселоне для досрочного чемпионства?
Getty Images/Global Images Ukraine

13 мая в Ла Лиге начнут матчи 36-го тура. Во вторник будут сыграны три поединка: Вальядолид – Жирона, Реал Сосьедад – Сельта, Севилья – Лас-Пальмас.

Всем командам осталось провести по три игры. И чемпион Испании может быть известен уже по итогам этого тура.

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Сейчас Барселона с 82 очками занимает первое место в таблице первенства. У ближайшего преследователя Реала – 75 пунктов. Отрыв – 7 очков. Если коллективы наберут одинаковое количество баллов, то места будут распределены по результатам очных противостояний. Оба Эль-Класико в этом сезоне чемпионата остались за Барсой.

В 36-м туре Реал сыграет против Мальорки на Сантьяго Бернабеу (14 мая, 22:30 по Киеву), а Барса 15 числа встретится с Эспаньолом на выезде (старт в 22:30).

У каталонцев есть три сценария, благодаря которым они оформят чемпионство уже после этого тура.

  • Реал проиграет Мальорке, результат Барселоны против Эспаньола не будет иметь значения
  • Реал сыграет вничью с Мальоркой, результат Барселоны против Эспаньола не будет иметь значения
  • Реал обыграет Мальорку, Барселона выиграет у Эспаньола

Если подытожить, Барсе нужна или своя победа, или любая потеря очков от Реала. При победе Реала и поражении Барселоны чемпионство каталонцев отложится.

Расписание матчей 36-го тура Ла Лиги:

  • 13.05, 20:00. Вальядолид – Жирона
  • 13.05, 21:00. Реал Сосьедад – Сельта
  • 13.05, 22:30. Севилья – Лас-Пальмас
  • 14.05, 20:00. Алавес – Валенсия
  • 14.05, 20:00. Вильярреал – Леганес
  • 14.05, 22:30. Реал Мадрид – Мальорка
  • 15.05, 20:00. Осасуна – Атлетико
  • 15.05, 20:00. Райо Вальекано – Бетис
  • 15.05, 22:30. Хетафе – Атлетик
  • 15.05, 22:30. Эспаньол – Барселона

Таблица Ла Лиги 2024/25 перед 36-м туром

Команда Игры И В Н П З-П Форма Очки О
1 Барселона 35 26 4 5 95 - 36 82
2 Реал Мадрид 35 23 6 6 72 - 37 75
3 Атлетико Мадрид 35 20 10 5 60 - 27 70
4 Атлетик Бильбао 35 17 13 5 51 - 26 64
5 Вильярреал 35 17 10 8 61 - 47 61
6 Бетис 35 16 10 9 53 - 43 58
7 Сельта 35 14 7 14 55 - 54 49
8 Райо Вальекано 35 12 11 12 37 - 42 47
9 Мальорка 35 13 8 14 33 - 40 47
10 Осасуна 35 10 15 10 43 - 51 45
11 Валенсия 35 11 12 12 43 - 51 45
12 Реал Сосьедад 35 12 7 16 32 - 41 43
13 Хетафе 35 10 9 16 31 - 34 39
14 Эспаньол 35 10 9 16 38 - 47 39
15 Жирона 35 10 8 17 41 - 53 38
16 Севилья 35 9 11 15 39 - 49 38
17 Алавес 35 8 11 16 35 - 47 35
18 Леганес 35 7 13 15 35 - 53 34
19 Лас Пальмас 35 8 8 19 40 - 57 32
20 Вальядолид 35 4 4 27 26 - 85 16
Полная таблица

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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