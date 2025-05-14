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Кубок Италии
Милан
14.05.2025 22:00 – 47 0 : 0
Болонья
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Кубок Италии
14 мая 2025, 22:00 | Обновлено 14 мая 2025, 22:08
769
0

Милан – Болонья. Финал Кубка Италии. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 14 мая в 22:00 финальный матч Кубка Италии

14 мая 2025, 22:00 | Обновлено 14 мая 2025, 22:08
769
0
Милан – Болонья. Финал Кубка Италии. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Коллаж Sport.ua

В среду, 14 мая, состоится финальный матч Кубка Италии, в котором встретятся «Болонья» и «Милан».

Игра пройдет в столице Италии Риме на стадионе «Стадио Олимпико».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Начало поединка запланировано в 22:00 по киевскому времени.

Видеотрансляцию матча можно будет посмотреть на MEGOGO.

Болонья – Милан. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Болонья – Милан
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Трансляция матча В эфире

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Дмитрий Олейник
Дмитрий Олейник Sport.ua
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