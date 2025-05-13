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Кубок Украины
13 мая 2025, 14:13 | Обновлено 13 мая 2025, 14:40
2503
3

Понравится не всем. В Житомире приняли важное решение по финалу Кубка

Решающий матч турнира будет «безалкогольным»

13 мая 2025, 14:13 | Обновлено 13 мая 2025, 14:40
2503
3
Понравится не всем. В Житомире приняли важное решение по финалу Кубка
ФК Полесье

14 мая в 18:30 состоится финальный матч Кубка Украины 2024/25.

Донецкий «Шахтер» и киевское «Динамо» сыграют на центральном стадионе в Житомире.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Накануне поединка Житомирский городской совет принял важное для болельщиков решение – запретить продажу алкоголя в центре города.

В день матча в центре Житомира не будут продавать алкогольные и слабоалкогольные напитки, вино и пиво. Запрет будет действовать на территории Центрального стадиона и ближайших к нему улиц. «Сухой закон» начнет свое действие за 4 часа до начала игры и завершится через 2 часа после финала.

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Динамо Киев Шахтер Донецк Шахтер - Динамо Киев Кубок Украины по футболу алкоголь Житомир
Дмитрий Вус Источник: Telegram
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Комментарии 4
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Iigor6583
Все вірно, алкоголікам на матчі нічого робити. А то позаливають більмаки і репетують як навіжені.
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+1
Юрий Кравчук
DynamoFan — канал, який твоїм шкарпеткам снився!
🔔 Тут новини швидше з'являються, ніж чайник закипає, коли ти вже налив каву.🎬 Відео такі, що бабуся подумала, що це серіал і почала дивитись з 5 серії.📊 Аналітика така потужна, що сусід перестав свердлити стіни, щоб дослухатись.😂 Мемів більше, ніж булочок у шкільній їдальні в понеділок.
Цей канал — як холодець влітку: незрозуміло, чому ти це читаєш, але відриватись не хочеш.
📎 https://t.me/DynamoFan — підписуйся, поки твій Wi-Fi ще не зламався!
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0
Олег Мандрівник
В 90х на стадионе местной команды в Саках не только был свободный вход, а ещё и пиво бесплатно давали, один бокал в руки. Но то вторая лига
Ответить
0
Павло
З такими цінами на квитки, там мають наливати бажаючим прямо на стадіоні 
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0
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