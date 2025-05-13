Понравится не всем. В Житомире приняли важное решение по финалу Кубка
Решающий матч турнира будет «безалкогольным»
14 мая в 18:30 состоится финальный матч Кубка Украины 2024/25.
Донецкий «Шахтер» и киевское «Динамо» сыграют на центральном стадионе в Житомире.
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Накануне поединка Житомирский городской совет принял важное для болельщиков решение – запретить продажу алкоголя в центре города.
В день матча в центре Житомира не будут продавать алкогольные и слабоалкогольные напитки, вино и пиво. Запрет будет действовать на территории Центрального стадиона и ближайших к нему улиц. «Сухой закон» начнет свое действие за 4 часа до начала игры и завершится через 2 часа после финала.
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