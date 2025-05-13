СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 13 мая

Во вторник, 13 мая, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с GGBET.

ФУТБОЛ

20:00 Вальядолид – Жирона

4.74 – 3.96 – 1.81

21:00 Реал Сосьедад – Сельта

2.43 – 3.44 – 3.19

22:00 Сандерленд – Ковентри Сити

2.40 – 3.38 – 3.05

ТЕННИС

20:00 Элина Свитолина – Пейтон Стернс

1.32 – 3.42

КИБЕРСПОРТ

14:00 NaVi – Aurora

1.66 – 2.27