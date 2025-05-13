Другие новости13 мая 2025, 13:47 |
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СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 13 мая
Важные события во всех видах спорта совместно от Sport.ua и GGBET
13 мая 2025, 13:47 |
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Во вторник, 13 мая, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с GGBET.
ФУТБОЛ
20:00 Вальядолид – Жирона
21:00 Реал Сосьедад – Сельта
22:00 Сандерленд – Ковентри Сити
ТЕННИС
20:00 Элина Свитолина – Пейтон Стернс
КИБЕРСПОРТ
14:00 NaVi – Aurora
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