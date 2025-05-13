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13 мая 2025, 13:47 |
44
0

СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 13 мая

Важные события во всех видах спорта совместно от Sport.ua и GGBET

13 мая 2025, 13:47 |
44
0
СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 13 мая
Getty Images/Global Images Ukraine. Виктор Цыганков

Во вторник, 13 мая, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с GGBET.

ФУТБОЛ

20:00 Вальядолид – Жирона

Ggbet 4.74 – 3.96 – 1.81

21:00 Реал Сосьедад – Сельта

Ggbet 2.43 – 3.44 – 3.19

22:00 Сандерленд – Ковентри Сити

Ggbet 2.40 – 3.38 – 3.05

ТЕННИС

20:00 Элина Свитолина – Пейтон Стернс

Ggbet1.32 – 3.42

КИБЕРСПОРТ

14:00 NaVi – Aurora

Ggbet 1.66 – 2.27

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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