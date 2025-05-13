Цифры и факты. Важнейшие события 28-го тура УПЛ

Наиболее важные цифры 28-го тура УПЛ – в нашем традиционном обзоре.

Общая беспроигрышная серия «Динамо» достигает 30 матчей (+22=8), а гостевая – 15 (+10=5).

Динамовцы завершают свою голевую серию, которая составила 12 игр. Последний раз бело-синие не забивали 4 декабря 2024 года – 0:0 в гостях с «Александрией».

«Полесье» подписывает 10-ю мировую в родных стенах.

Житомиряне 20-й раз играют на «ноль» в элитном дивизионе.

250-й матч в украинской карьере проводит Алексей Гуцуляк (ЧУ – 219, КУ – 10, ЕК – 16, СУ – 5).

«Карпаты» становятся авторами 90-й победы хозяев в этом сезоне.

Зелено-белые одерживают первую волевую победу в элитном дивизионе.

«Львы» празднуют 3-ю кряду викторию в родных стенах (мячи 9-2).

Беспроигрышная серия подопечных Владислава Лупашко достигает 10 матчей, как в общем (+6=4), так и на своем поле (+8=2).

«Александрия» терпит 80-е поражение в гостях, в том числе 15-е – безвольное.

Руслан Ротань проводит 450-й матч в чемпионатах Украины в качестве игрока и тренера (375 + 75).

Мигел Кампуш забивает свой 4-й мяч «Карпатам», а Игорь Краснопир – 3-й «Александрии» (по 1 – за «Оболонь», «Рух» и «Карпаты»).

«Шахтер» прерывает две 4-матчевые победные серии: в поединках с «Зарей» (мячи 11-3) и на чужих полях в чемпионате (мячи 11-2).

Марьян Швед проводит 100-й матч в украинской карьере (ЧУ – 87, КУ – 4, ЕК – 7, СУ – 2), а Педринью – 50-й в рядах горняков (ЧУ – 35, КУ – 3, СК – 1, ЕК – 11).

«Заря» подписывает 80-ю мировую в родных стенах и прерывает свою рекордную домашнюю безничейную серию, которая составила 14 игр (+7-7). Последний раз луганчане делили очки с гостями 13 мая 2024 года – 1:1 с «Вересом».

«Колос» с 3-й попытки впервые побеждает в гостях у «Кривбасса».

Элиас забивает премьерный мяч ковалевцев на поле криворожцев – на 188-й минуте.

Подопечные Руслана Костышина обновляют личный рекорд, одержав 4-ю кряду победу на выезде (мячи 10-2).

ФК Колос

«Кривбасс» прерывает свою сухую серию – на 423-й минуте.

«Рух» празднует 20-ю викторию в родных стенах.

Желто-черные преодолевают 100-очковый рубеж в УПЛ под руководством Виталия Пономарева - 101.

18-летний защитник Иван Денисов становится 40-м игроком, задействованным «Рухом» в сезоне-2024/25.

Мяч, забитый Бабукаром Фаалем, становится 50-м, пропущенным Андреем Кожухарем в чемпионатах Украины.

«Верес» по-прежнему не может отпраздновать первую викторию в гостях у «Руха». (1 ничья и 3 поражения).

Подопечные Олега Шандрука терпят 3-е поражение подряд (мячи 0-7).

Безголевая серия красно-черных достигает 299 минут.

«Оболонь» проводит 20-й сухой матч в УПЛ, в том числе 10-й в нынешнем чемпионате.

ЛНЗ вносит три поправки в таблицу клубных рекордов, сделав 4-ю ничью подряд, продлив общую безвыигрышную серию до 7 матчей (=4-3), а сухую на чужих полях - до 253-х минут.

Черкасщане подписывают 10-ю мировую с хозяевами.

«Сиреневые» проводят 10-й безголевой матч в этом сезоне.

ЛНЗ не забивает «Оболони» 271 минуту подряд.

«Черноморец» прерывает сразу три проигрышные серии: общую – из 4-х игр, гостевую – из 5, а также 5-матчевую во встречах с «Ворсклой».

Одесситы продлевают свою общую безничейную серию до 17 игр (+3-14), а гостевую – до 11 (+2-9).

«Моряки» обновляют личный антирекорд, пропуская на чужих полях 29 игр подряд.

40-й матч на тренерском посту в чемпионатах Украины проводит Александр Кучер (+24=5-11, 70-44).

Мяч, забитый Алексеем Хобленко, оказывается 100-м, пропущенным Павлом Исенко в УПЛ.

«Ингулец» проводит 100-й матч в элитном дивизионе.

Иван Лосенко на 358-й минуте прерывает безголевую серию красно-желтых.

«Левый берег» терпит 4-е поражение подряд, как в общем (мячи 4-11), так и в гостях (мячи 2-10).

Мяч, забитый Сиднеем, становится 50-м, пропущенным «Ингульцом» на своем поле.

200-й матч в чемпионатах Украины проводит Артем Шабанов («Александрия»), 100-й – Кирилл Дрышлюк («Заря») и Денис Устименко («Оболонь»), 50-й – Александр Драмбаев (ЛНЗ) и Даниил Хрипчук («Ворскла»), 1-й – Иван Денисов («Рух») и Анди Хадрой («Полесье»).

5-й мяч в УПЛ забивает Денис Ндукве, 1-й – Элиас (в 7-й игре), Виталий Фарасеенко (в 10-й) и Мозес Джарджу (в 14-й).

В 3-й команде элиты открывает голевой счет Игорь Краснопир («Карпаты»), во 2-й – Олег Горин («Рух»).

Гамбийский защитник «Черноморца» Мозес Джарджу становится автором 500-го гола сезона-2024/25.

2-й пенальти из 2-х реализовывает Игорь Краснопир, причем в обоих случаях в ворота «Александрии».

15-й сухой матч в чемпионатах Украины проводят Руслан Нещерет и Кирилл Фесюн.

1-ю красную карточку получают Алаа Грам (в 8-й игре) и Иван Калюжный (в 74-й).

60-й «горчичник» в этом сезоне зарабатывают для своих команд Филипп Будковский («Заря»), Олег Синица («Левый берег»), Александр Драмбаев (ЛНЗ) и Райан («Черноморец»), 50-й – Александр Скляр («Ворскла»).

50-й поединок в элитном дивизионе проводит арбитр из Львова Александр Шандор.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ